City med nok et poengtap – snublet mot WBA

Ilkay Gündogan scoret oppskriftsmessig kampens første mål, men et selvmål av Rúben Dias ga 1-1 like før pause.

City produserte noen enorme sjanser på overtid, men WBA-forsvaret og keeper Sam Johnstone leverte noen fantastiske redninger.

Det holdt til bortelagets sjuende poeng denne sesongen. West Bromwich har kun én seier etter 13 kamper og kun Sheffield United bak seg på tabellen.

Manchester City på sin side har avgitt poeng i sju av de 13 første kampene og kan risikere å ligge åtte poeng bak teten etter at den 13. serierunden er ferdigspilt.

Det ble over 20 avslutninger for de lyseblå tirsdag kveld, men kun fem av dem gikk på mål. Frustrasjonen var stor på sidelinjen da City-manager Pep Guardiola var i harnisk over at det kun var lagt til fire minutter.

Neste mulighet for City er lørdagens oppgjør mot Southampton. West Bromwich tar imot Aston Villa dagen etter.

Styrte kampen

Karlan Grant var nær ved å ryste City etter kun åtte minutter. I god posisjon i 16-meteren ble avslutningen litt for enkel for keeper å lese.

Etter halvtimen spilt scoret Gündogan sitt første mål for sesongen da han avsluttet fra kort hold etter flott forarbeid av Raheem Sterling.

Ajayi vant ballen i boksen etter flere dueller. Hans avslutning gikk via Citys midtstopper Dias og satte Ederson ut av spill. Det var Citys første baklengsmål på fire kamper. Lagene gikk til pause med likt utgangspunkt, men hvor hjemmelaget styrte det meste som foregikk på gresset.

Presset og presset

Slik så det ut også i innledningen etter hvilen. Sergio Agüero varmet opp på sidelinjen, og han fikk se Gabriel Jesus heade like over på en corner etter 55 minutter.

Jesus står uten scoring på de seks siste Premier League-kampene.

City fortsatte å kjøre på, men avslutningene fra Sterling, Kevin de Bruyne og Rodrigo ble enten reddet eller gikk over.

Bortelaget fortsatte å forvare seg solid, og med 15 minutter igjen kom Agüero inn for å bidra i sin tredje kamp for sesongen.

De Bruyne fyrte av et frispark med fem minutter igjen, men keeper Sam Johnstone, som sto en god kamp, stolte på muren sin og reddet godt i sitt hjørne. Agüero fikk også muligheten sin like etter, men ballen skled av foten da han avsluttet.

Gündogan kunne blitt helten på overtid med to forsøk, men først ble headingen hans reddet av en våken Johnstone. Deretter strøk frisparket hans nettveggen på utsiden av stolpen.

