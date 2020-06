Chelsea med tre norske spillere er seriemester

Fredag bekreftet Englands fotballforbund (FA) at kvinnenes superliga og mesterskapsserie skal avgjøres på poengsnitt.

Det innebærer at Chelsea kan juble for sin tredje superligatittel. Liverpool rykker ned, mens Aston Villa kan juble for opprykk.

– Det er jo en merkelig situasjon, da. Vi skulle ønske at vi kunne vunnet den på en normal måte, men det var dessverre ikke mulig. Men når man ser på resultatene, har det vært helt fortjent. Vi har ikke tapt en kamp i år, sier Guro Reiten til NTB.

Fantastisk debutsesong

Hun signerte for blåtrøyene før sesongen og fikk kronet den med gull i serie og ligacup.

– Det har gått over all forventning. Jeg var usikker på om jeg ville passe inn og ta nivået, men det har bare gått én vei. Det var kjedelig å avslutte nå, for jeg følte meg i veldig god form, sier 25-åringen.

Kommende sesong venter mesterligaspill på Chelsea og den norske trioen. Spillerne ble informert om seriemesterskapet på et Zoom-møte.

– Det har vært det som har vært målet vårt hele sesongen. Det er det eneste vi har pratet om, så jeg gleder meg veldig til å måle oss mot de beste i Europa, sier Reiten, som fikk totalt 21 kamper i debutsesongen.

Seriegull på bursdagen

Maria Thorisdottir har vært skadeplaget og fikk kun åtte kamper, men på sin egen 27-årsdag kunne forsvarsspilleren glede seg over ligagull.

– Det kunne ikke passet bedre enn å få det på en dag som denne. Det er en litt spesiell beskjed, men samtidig en kjekk beskjed, sier jubilanten til NTB.

Thorisdottir er svært tilfreds med å ha revansjert forrige sesong, som endte med 3.-plass og ingen mesterligaspill. Til høsten er blåtrøyene tilbake i Europas gjeveste klubbturnering.

– Det er faktisk helt sykt digg. Det har vært rart uten Champions League i årets sesong. Jeg føler vi hører hjemme der, sier 27-åringen, som har både bursdag og seriegull å feire.

Maren Mjelde noterte seg for til sammen 19 kamper.

Norsk trio reddet fra nedrykk

Manchester City ender på 2.-plass, noe som innebærer mesterligaplass kommende sesong. City ledet ligaen med ett poeng foran Chelsea, men hadde én kamp mer spilt enn London-laget.

Siden resultatene på nivå tre og nedover er blitt kansellert, rykker ingen lag ned fra nivå to. Det er godt nytt for tabelljumbo Charlton, som har den norske trioen Sara Eggesvik, Pernille Gardien og Lisa Eide i troppen.

Hva som skjer med FA-cupen, gjenstår å se. Chelsea skulle etter planen møte Everton i kvartfinalen.

Tre forslag

Etter at superligaen ble avsluttet med umiddelbar virkning forrige mandag, har tre forslag vært skissert. Ifølge Sky Sports var ett forslag å annullere sesongen. De to andre var at sesongen ble avgjort på poengsnitt. Forskjellen mellom de to var om nedrykk skulle gjennomføres.

Det har ikke vært spilt superligafotball i England siden 23. februar som følge av koronavirusutbruddet. Det gjensto seks fulle serierunder, men lagene har spilt ulikt antall kamper.