Chelsea kan handle spillere i januar

Chelsea ble i februar straffet av FIFA for brudd på reglene for kjøp av mindreårige spillere. Straffen innebar at klubben ble nektet å kjøpe spillere i to overgangsvinduer, i sommer og januar 2020.

Nå har imidlertid idrettens voldgiftsrett CAS redusert straffen fra to overgangsvinduer til ett, hvilket betyr at London-klubben kan gå i markedet og hente spillere allerede i januar.