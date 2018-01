Sport

Ruud vant femsettsthrilleren med sifrene 6-3, 3-6, 6–7 (5-7), 7-5, 11–9. Unggutten viste stor stayerevne. Han var hardt presset da han lå under 1–2 og fikk hele åtte bruddballer mot seg i fjerde sett.

Til slutt var det Ruud som hadde mest å komme med. Halys virket sliten da kampen skulle avgjøres i femte sett.

– Jeg er utrolig lettet. Han fortjente det, for han jobber så hardt. Halys servet vanvittig, men Casper hang med og ga seg ikke. Utrolig deilig. Han har skikkelig baller, sa pappa Christian Ruud til NTB.

Sterk start

Ruud fikk en strålende start på sitt livs største kamp. Han reddet en bruddball og tok hjem det første gamet. Deretter brøt han Halys' serve og gikk raskt opp i 2–0.

Franskmannen virket litt rusten i åpningen, men klarte å bryte tilbake i tredje game og utlignet senere til 2–2. Så vartet Ruud opp med mye godt spill og gjorde nok et servebrudd. På stillingen 5–3 misbrukte han fem settballer, men lyktes til slutt på sin sjette og vant settet.

I andre sett servet Halys betraktelig bedre, og Ruud havnet raskt under 0–3. Snarøya-gutten ble brutt i sin første servegame. Senere reddet han tre settballer og reduserte til 3-5, men tok ikke vare på to bruddballer i det neste gamet. Halys forsvarte seg godt og servet hjem settet.

– Casper ble litt stresset på serven fordi Halys returnerte bra. Det ble ikke så mange baller i spill. Han må jobbe mye i servegamene sine, sa pappa Ruud etter at det sto 1–1 i sett.

Spillerne gikk gjennom hele tredje sett uten servebrudd. Halys servet solid og tvang fram tiebreak. Der lå Ruud under 2-4, men spilte seg tilbake til 4–4. Dessverre for nordmannen var Halys sterkest og vant 7–5.

Ruud måtte dermed vinne de to neste settene for å nekte Halys avansementet. Han var nær ved å bli brutt tidlig i fjerde sett, men holdt unna og utlignet til 1–1. Like etter sto han mot to nye bruddballer. Neste game vant Halys blankt.

Press

På stillingen 5–5 klarte endelig Ruud å bryte franskmannens serve før første gang siden åpningssettet. Det banet vei for norsk 7-5-seier.

– Det så stygt ut, og jeg tenkte at det var kjørt, men Casper gir seg ikke. Han er «keen» på denne matchen, sa Christian Ruud til NTB.

I det siste settet fikk Ruud en bruddball mot seg på, men kjempet seg til 4–4. Selv klarte han ikke å utnytte tre bruddmuligheter. Spillerne holdt serven helt til Ruud brøt til 10–9. Etter sin tredje matchball kunne han strekke armene i været og juble for seier.

Capser Ruud tok seg til 1. runde etter å ha vunnet tre kvalifiseringskamper. Han er første nordmann som deltar i hovedrunden i en Grand Slam-turnering siden 2001. Den gang var det til gjengjeld to: Jan Frode Andersen og Christian Ruud. Førstnevnte tok seg til 2. runde, mens pappa Ruud røk ut i 1. runde.

(NTB)