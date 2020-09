Ruud var overlegen i det første settet, som han avgjorde på bare 34 minutter. Cilic hevet seg kraftig i det andre, men nordmannen lot ham aldri bryte og avgjorde settet og kampen i tiebreak ved hjelp av veldig gode server.

– Det er første gang jeg kommer så langt i en Masters 1000-turnering, og det er en utrolig bra følelse. Jeg gleder meg til kvartfinalen, sa Ruud i et intervju for Eurosport.

I kvartfinalen blir det et gjensyn med 4.-seedede Matteo Berrettini, som for to uker siden slo ham ut av US Open i 3. runde.

– Han er en god spiller, en av verdens ti beste, og god både på hardcourt og grus, men jeg får huske hva jeg gjorde bra mot ham i Paris i fjor og ta med meg selvtilliten fra den kampen, sa Ruud, som slo italieneren i fjorårets Roland-Garros.

– Vi møttes nylig, men grus er et litt annet underlag, og jeg får prøve å bruke det til min fordel.

Dominerte

Ruud er nå rangert foran Cilic, men den 31-årige kroaten har både rutine og betydelige meritter å lene seg på. Så sent som i 2018 var han nummer tre på ATP-rankingen. Ruud dominerte likevel kampen helt fra start og vant de seks første poengene. Etter å ha vunnet sitt første servegame blankt skaffet han seg raskt to bruddballer i kroatens serve og brøt til 2-0.

Cilic slet med presisjonen i slagene og servet ikke like godt som han pleier. Iallfall håndterte Ruud hans server og returnerte veldig bra. Nordmannen fortsatte samtidig å holde sin egen serve uten særlige problemer.

På 5-2 avverget han først en gameball og skaffet seg så en settball i kroatens serve. Den utnyttet han med en god retur på 2.-serven, og Cilic slo langt ut slik at Ruud vant settet 6-2.

I første sett hadde Cilic 14 upressede feilslag, Ruud bare ett.

Hevet seg

Cilic servet betydelig bedre i det andre settet og var også skarpere i Ruuds serve. I 3. game skaffet han seg sine to første bruddballer i kampen, men Ruud viste både spill- og nervestyrke og vant fire poeng på rad. Han lå under også i 5. og 11. game, men holdt serven uten å gå veien om deuce.

Han var selv ikke i nærheten av bruddsjanser i Cilics serve i det settet, og etter at spillerne hadde holdt serven seks ganger hver var det klart for tiebreak.

Ved hjelp av flere ess og en dobbeltfeil fra motstanderen gikk Ruud opp i 4-1-ledelse. Han skaffet seg to matchballer på 6-4, men greide ikke å utnytte dem. Han sikret seg en ny på 7-6 og vant den i motstanderens serve da Cilic slo ut. Etter en time og 33 minutter var Ruud klar for sin første Masters 1000-kvartfinale.

Tøft program

Ruud virket langt friskere enn motstanderen selv om Cilic hadde hvilt et døgn mer enn nordmannen siden sin forrige kamp. Det var over 80 timer mellom Ruuds to første kamper i turneringer, men mindre enn 17 timer etter at han satte matchballen mot Lorenzo Sonego var han i aksjon igjen.

– Det er et litt klønete skjema med kamp tidlig mandag, sent torsdag og tidlig fredag. Det er litt irriterende, men vi er enige om at det ikke er noe å gjøre med det, sa trener og far Christian Ruud til Eurosport før kampen.

(©NTB)