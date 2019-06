Høydepunktet kom da han tapte for 3.-rundekampen i Roland-Garros for legenden Roger Federer. Sveitseren tok seg helt til semifinalen der det ble bom stopp for Rafael Nadal.

Ruud har framstått som en mer helstøpt spiller enn før i de siste ukene på courten.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter det som er skjedd i de siste ukene, og det var selvsagt ekstra stort å spille mot Federer. Det er et navn som lokker mange fans og interesserte rundt omkring. Jeg merket at interessen ble større da jeg spilte mot ham. Det er klart det er spesielt når du møter et stort navn som ham, sa Ruud til NTB etter han tapte i semifinalen for spanjolen Pablo Andujar i Challenger-turneringen i Tsjekkia sist fredag.

Finalemuligheten glapp, og det like Ruud dårlig. Det eneste positive med det var at han får en litt lengre pause enn han hadde tenkt seg.

Pause

Ruud har valgt å ta en pause fra tennisbanen fram til Wimbledon-turneringen som starter 1. juli. Han kunne ha spilt om han hadde hatt lyst, for det var grusturneringer tilgjengelig. Grusen får vente til at det er over i London.

– Jeg ville ha en pause nå. Det blir godt med litt hvile fram mot den majestetiske Wimbledon-turneringen. Det blir blant annen tur hjem til Norge, sa Ruud.

Spennende

Ruud gledet seg til å komme hjem til kjente og kjære i Norge. Han er på reise i store deler av året, og det blir ikke mange dagene han får hjemme i gamlelandet når sesongen er på sitt mest hektiske.

– Det blir spennende å se hvordan det blir når jeg kommer hjem til Norge. Det er i hvert fall mange av mine kompiser som er blitt litt ekstra ivrig med tennis og sier at de har lyst til å spille mye i sommer. Det er litt gøy å få lov til å være en av grunnene til at det kanskje blir mest blest rundt tennis i Norge framover.