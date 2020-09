Ruud fikk dermed sin revansje mot Berrettini, som slo ut Ruud av US Open i 3. runde for to uker siden.

Etter at det sto 1-1 etter to sett, ble alt avgjort i det tredje settet i nærmere 30 varmegrader i Roma. Der fulgte spillerne hverandre tett i det som endte med et tiebreak.

Der var Ruud sterkest og vant, etter å ha spilt i over tre timer. Ruud lå under 3-5 i tiebreaket, men vant fire poeng på rad

I semifinalen venter etter alle solemerker giganten Novak Djokovic, som også er førsteseedet i turneringen. Det blir Ruuds første Masters 1000-semifinale. Masters 1000 er nivået under Grand Slam-turneringene.

Brutt umiddelbart

I sin første Masters 1000-kvartfinale åpnet Ruud oppgjøret med å bli brutt av Berrettini, før nordmannen hadde en kjempemulighet til å utligne til 5-5 da han ledet 40-30 på Berrettinis serve.

Så hamret italieneren inn tre strake poeng og vant både gamet og det første settet 6-4.

Ruud åpnet det andre settet sterkt med å bryte Berrettini i italienerens første servegame. Dermed gikk Ruud opp til 2-0. Nordmannen fortsatte å storspille utover i det andre settet og vartet opp med flere lekre forehander og vinnerslag.

Ruud holdt sin egen serve i hele settet og vant til slutt det andre settet overbevisende 6-3. Dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett.

Kjempestart

Ruud åpnet knallsterkt og ledet både 30-0 og 40-15 i det første gamet på Berrettini sin serve. Ruud holdt hodet kaldt, og etter flere breakballer, tok han sjansen og plasserte ballen helt på linjen til 1-0. Da begynte de italienske banneordene med 18-årsgrense fra Berrettini å hagle.

– Mamma mia, skrek Berrettini noen minutter senere på 2-0 til Ruud.

Det så ut til å hjelpe. På 3-2 til Ruud brøt Berrettini tilbake til 3-3. Nordmannen var også i trøbbel på 4-3 til Berrettini, men snudde 15-30 til 50-40 og 4-4.

Spillerne holdt egen serve til 6-6, som betød tiebreak. Berrettini så ut til å ha kontroll på 5-3 i tiebreaket, men tre gode server senere hadde Ruud matchball på 6-5.

Der innfridde han og vant. Nå venter mest sannsynlig Djokovic.

