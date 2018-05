Carvalho er Vålerengas nye vaktmester

Sport

VALLE (Dagsavisen): Hver gang Vålerenga kan løfte laget litt nærmere teten i norsk fotball, snubler de i neste hinder. Poengtapet for Haugesund var et slikt et selv om Haugesund så langt har vært et av de sterkeste bortelagene i ligaen.

Åpningen av kampen var symptomatisk. Skudd gikk i hytt og pine og dribleriene til Chidera Ejuke det samme. Før et passivt VIF-forsvar slapp inn 0-1.

Gå rett fram og skyt

Da syntes Felipe Carvalho det fikk holde. Det var duket for kveldens høydepunkt. Slike scoringer ser like enkle som geniale ut. At mannen har et venstre skuddbein av ypperste kaliber har vi sett på ganske mange VIF-treninger. I kamp handler det om å komme i posisjon.

Carvalho kom ikke i posisjon, han tok den. Han brøt på midten, avanserte og avanserte og viole åpenbart ha slutt på småspillet. Det er alltid ledig i vinkelen. Og slik dro han til med kroppen akkurat passe foroverlent over ballen. Da fikk den den ruta slike skudd skal ha. Og ballen lå helt stille i lufta etter det klokkereine treffet.

Det er ikke Carvalho som primært skal score målene for VIF. Nå har han gjort det i to kamper på rad. Han ble matchvinner i cupkampen mot Grorud også.

Det er forsvarsspiller han er hentet som.

Blokkerte Grindheim

Og viktigheten av det fikk vi se åtte minutter etter pause. For kampens mest omtale spiller på forhånd, Christian Grindheim hadde endelig kommet seg fri i feltet og kunne bare plassere ballen i det hjørnet han ville. Men han brukte akurat det tidelet ekstra som gjorde at kjempen fra Uruguay kom skliende og fikk blokkert skuddet til corner.

For om Vålerenga ønsker Grindheim all mulig suksess i Haugesund, er det ikke mot VIF han skal lykkes. Det var smertefullt nok at Herman Stengel scret mot dem for Strømsgodset.

I denne kampen hadde Grindheim en langt mer offensiv rolle enn i VIF, rett og slett som spiss sammen med Frederik Gytkjær.

Grindheim ble hilst varmt velkommen, han tok kampens avspark, men han frikk frispark mot seg i den første duellen med Daniel Fredheim Holm. Deretter møttes de to 7-erne sjelden. De eneste gjenværende på banen fra Vålerengas siste seriemesterskap i 2005, hadde nok med å styre lagene sine. Etter kampen fikk Grindheim rosende rop fra Klanen og takket høflig for dem.

Men når Grindheim ikke scorer, var det selvsagt noen andre. Først ved nevnte Skjerve, deretter innbytter Fredrik Pallesen Knudsen som på uforståelig vis fikk komme seg foran keeper Adam Larsen Kwarasey på corneren. Det har vært stilt mange spørsmål med Larsens keeperspill i år. Denne situasjonen var ikke bra. Men det var altså en superredning av samme keeper som ga corner i stedet for Haugesund-scoring ett minutt tidligere.

Da måtte Vålerenga ned i startblokkene igjen og prøve å finne rytmen. Felipe Carvalho fikk avgårde enda en kanon, denne gang utenfor. Deila puttet innpå Peter Michael og la om til to spisser framme. Og det var oppspillet til samspillet mellom Liberia og Nigeria. Endelig fikk vi se litt entouch i angrep, og pasningen fra Sam Johnson fikk Peter Michael styrt inn nede i hjørnet foran utsultede VIF-supportere. Det var ungguttens første scoring for VIF i obligatirisk kamp.

Deila med langt møte

Ronny Deila kom ikke til de ventende mediene før en time etter kampslutt. Årsaken var et langt spillermøte umiddelbart etter kampslutt.

– Nei, jeg var verken sint eller rasende. Vi kommer tilbake to ganger etter å ha ligget under. Baklengsmålene må jeg se om igjen før jeg kan si noe om den. Men hovedbudskapet mitt, og den største skuffelsen er at vi ikke skaper mer offensivt. Og grunnen er at det går for tregt og vi bruker for mange touch. Med det kampprogrammet vi har nå, vil jeg ta slike ting med en gang, forklarer Deila. Lagkaptein Daniel Fredheim Holm var inne på det samme.

Vålerenga vant ikke Vålerenga tapte ikke. Svingningene er vårens melodi. Neste oppgave er ubeseirede Skeid i cupen på Nordre Åsen onsdag. Må vaktmesteren ta ansvar igjen?

– Vi er et team, gliser Carvalho til Dagsavisen, som lover at han vil skyte mer. Og oftere hvis han får sjansen.

PS. Ernest Agyiri skulle opprinnelig startet for VIF, men han ble skadet på søndagens trening før kamp. Derfor fikk Felix Horn Myhre sin sjanse fra start. – Han er en av de spillerne jeg er aller tryggest på defensivt og som vi vil få stor glede av framover, sier Ronny Deila om den tidligere Ullern-spilleren.

Vålerenga – Haugesund 2-2 (1-1)

Intility arena: 7708 tilskuere

Mål: 0-1 Vegard Skjerve (16), 1-1 Felipe Carvalho (23), 1-2 Fredrik Pallesen Knudsen (64), 2-2 Peter Godly Michael (81).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Daniel Fredheim Holm, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri (Peter Godly Michael fra 77.), Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Samuel Kari Fridjonsson, Daniel Fredheim Holm, Felix Myhre (Magnus Grødem fra 68.) – Simen Juklerød (Bård Finne fra 68.), Sam Johnson, Chidera Ejuke.

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Vegard Skjerve, Ben Karamoko (Fredrik Pallesen Knudsen fra 57.), Alexander Stølås – Babajide Akintola (Kristoffer Velde fra 90.), Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg – Christian Grindheim – Frederik Gytkjær (Bruno Leite fra 71.).