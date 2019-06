«Caro» er optimist: – Jeg kan gå normalt

– Jeg klarer å gå, i hvert fall. Å gå normalt er jo en bra ting. Jeg er optimist. Det er ikke vits i å lage begravelsesstemning før det eventuelt viser seg at det ikke går, sa den norske angrepsspilleren da hun møtte pressen på spillerhotellet i Nice onsdag.

I samme by spiller Norge åttedelsfinale i fotball-VM mot Australia lørdag. Hansen har få dager på seg til å bli frisk fra leddbåndsskaden hun pådro seg i siste gruppespillkamp mot Sør-Korea.

– Hevelsen har gått veldig ned, og det er deilig. Jeg føler at jeg klarer å gå bra i dag.

Hun sier følgende om hva hun gjør framover:

– Det blir å sykle mye, få sirkulasjon og gjøre øvelser som gjør at jeg får større bevegelser. Jeg tar det steg for steg.

Spares ikke

Den blivende Barcelona-proffen anslår at hun må trene med ball senest fredag for at det skal være håp om å spille mot Australia.

– Man prøver å avvente så lenge som mulig med å ta avgjørelsen, men kan man ikke spille fotball dagen før, er det ikke noen vits i å prøve. Det blir en tøff match, og man trenger folk utpå der som kan gjøre den jobben som kreves.

Å spare seg til en eventuell kvartfinale blir ikke aktuelt for 24-åringen.

– Nei, det blir vanskelig å spare seg til noe man eventuelt ikke får spille i det hele tatt. Det handler først og fremst om å bli klar til kampen. Spiller jeg ikke, er det fordi jeg ikke er klar, sier hun.

– Verdens beste

Australia har ikke imponert voldsomt spillmessig i gruppespillet, men har likevel slått Brasil og Jamaica. Det er liten tvil om at Samantha Kerr, som scoret alle fire målene mot jamaicanerne, må passes ekstra på.

– Sam Kerr blir viktig for oss å stoppe. I mitt hode er hun nok den som har vært best i verden de siste årene. Hun har vært fantastisk god. Det er ekstremt sterkt det hun har gjort, sier Graham Hansen om storscoreren.

Hun mener Norge har god mulighet til å ta seg videre, men venter en tøff kamp.

– Australia er et lag som jeg tror passer oss bra. De ligner på oss i fysikk og i måten de spiller på. Det blir tøft, men vi er også et godt lag som har en god mulighet.