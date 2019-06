Carlsen vant Norway Chess

Turneringen i Stavanger avsluttes fredag når Carlsen møter regjerende mester Fabiano Caruana. Nordmannen leder med fire poeng, og ingen har dermed mulighet til å ta ham igjen på turneringens siste dag.

Karrierens andre Norway Chess-triumf ble klart etter at 2.-plasserte Levon Aronian tapte sitt parti for Caruana.

– Det ble etter hvert en veldig behagelig dag på jobben. Ganske tidlig føltes det som det var teknisk så å si vunnet, sa Carlsen etter at han vant sitt parti.

Ga opp

Torsdag spilte han med hvite brikker mot kineseren. Begge spillere vartet opp med et par overraskende trekk, og nordmannen ofret tidlig en bonde. Likevel skaffet Carlsen et overtak både i stilling og på klokka.

Etter 20 trekk var han svært positiv i skrifteboden.

– Det ser ut som jeg står veldig, veldig godt, sa Carlsen.

Han fortsatte å kjøre på og skaffet seg et stort overtak i det som var et underholdende parti. Etter 42 trekk hadde motstanderen kun litt over minuttet igjen, mens Carlsen hadde 45 minutter.

Etter 44 trekk ga kineseren opp, og seieren var et faktum.

Carlsen har dermed spilt 67 klassisk sjakkpartier på rad uten tap. Han har også vunnet samtligeåtte partier så langt i turneringen. Seks av seirene har kommet i armageddon.

Vunnet alt i år

Carlsen leder turneringen fire poeng foran Aronian før den niende og siste runden av turneringen. Aronian har dermed ingen mulighet til å ta igjen verdenseneren. Carlsen fortsetter dermed i en svært imponerende trend. Han har gått til topps i alle turneringer i år.

Med 13 av 16 mulige poeng, og nestemann med ni poeng, er turneringsseieren i boks. Sist Carlsen vant turneringen i Rogaland var i 2016.

Reglene sier at svart vinner om det ender med remis i armageddon. Hvit har ti minutter i armageddon, mens svart har sju. I armageddon får vinneren 1,5 poeng og taperen 0,5.