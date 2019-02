Dermed er det ikke helt usannsynlig at Cantona og Ole Gunnar Solskjær, som spilte sammen for United på 1990-tallet, kan bli gjenforent på Old Trafford.

Samtidig som det spekuleres i at Solskjær kan få jobben som United-manager permanent, vurderer klubben nemlig å opprette en ny stilling som «director of football», skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Snittoddsen på at Cantona får denne jobben er nå nede i 2. Det betyr at han er spillselskapenes favoritt foran Paul Mitchell (4 i odds), som har vært rekrutteringssjef i Tottenham og Southampton, og tidligere United-keeper og nåværende Ajax-direktør Edwin van der Sar (5 i odds).

Blant outsiderne til jobben nevnes en annen merittert eks-United-spiller. Snittoddsen på at Gary Neville blir klubbens nye sportsdirektør er 15.

(NTB)