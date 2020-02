Bunnlaget Grüner slo serievinneren

Emil Hybertsen ble den smått sensasjonelle matchvinneren foran 240 forbausede tilskuere i Grünerhallen torsdag kveld. De hadde kommet for å se en ren plankejøring av en ishockeykamp.

I stedet fikk de en forestilling som til slutt endte med en festkveld for ikke særlig bortskjemte hjemmesupportere.

Tredje tap

Det var seriemesterens tredje tap etter ordinær tid denne sesongen.

Nå skiller det bare 90 poeng mellom de to lagene. Og Grüner kunne juble over sin fjerde seier denne sesongen.

Stavanger ledet 0-1 etter første periode, men så sørget Björn Sunnqvist og Jesper Öhrvall for at Grüner tok en sjelden ledelse i kampen. Rylan Schwartz utlignet, slik at det sto 2-2 før siste periode.

Men denne midtperioden var det nærmest enveiskjøring mot Grüner-målet. 7-25 endte det på i skuddstatistikken.

To kjappe

Robin Olsen-Syversen sendte Grüner i ledelsen i overtall førnevnte Hybertsen scoret det fjerde målet slik at hjemmelaget ledet 4-2.

Oilers presset på for å redde seg unna en fadese og Markus Søberg reduserte fire og et halvt minutt før slutt.

Men Grüner-keeper Mikkel Wiik reddet det som kom og dermed fikk Grüner en betydelig oppmuntring etter en ellers blytung sesong.

Og samtidig var resultatet sesongens største sensasjon.

KAMPFAKTA

Eliteserien i ishockey torsdag:

Grüner – Stavanger 4-3 (0-1, 2-1, 2-1)

Grünerhallen: 239 tilskuere.

1. periode: 0-1 (5.16) Tommy Kristiansen (Magnus Hoff, Mathias Trettenes).

2. periode: 1-1 (25.09) Sean-Michel Sunnqvist (Håvard Steen, Vojtech Zounek), 2-1 (30.15) Jesper Öhrvall (Steen, Kim Samuelsson), 2-2 (36.31) Rylan Derek Schwartz (Daniel Bøen Rokseth, Greg Mauldin).

3. periode: 3-2 (43.52) Robin Olsen-Syversen (Öhrvall, Marius Carho Hansen), 4-2 (54.08) Emil Hybertsen (Olsen-Syversen, Öhrvall), 4-3 (55.26) Markus Søberg (Trettenes, Dan Kissel).

Utvisninger: Grüner 4 x 2 min., Stavanger 3 x 2 min.

Øvrige resultater torsdag:

Storhamar – Manglerud Star 4-2 (0-0, 0-0, 4-2)

Vålerenga – Narvik 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

Stjernen – Lillehammer 1-2 (0-1, 0-1, 1-0).

Spilt tirsdag: Frisk Asker – Sparta 3-4 e.str. (1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1).