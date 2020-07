NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA!

20.06: Aalesund har gjesta Intility én gang før. Siden 2018 har de vært et OBOS-lag fram til årets sesong. Men! Den forrige og eneste kampen de har spilt her endte med 5-1 seier til Vålerenga. Det ser med andre ord ikke veldig lyst ut for AAFK, statistisk sett.

20.05: I tillegg til at vi har hatt en tendens til å gi bort poeng til de laga som trenger det, scores ofte mål imot av tidligere Vål´enga-spillere. Vi får håpe at Ivan og resten av forsvaret har Castro i lomma, som han selv sa til rettighetshaver Eurosport tidligere i uka.

20.04: Det er verdt å nevne at AAFK har med seg Niklas Castro. De fleste av oss husker han som en lovende Vål´eng-gutt. Hadde personlig veldig sansen for Niklas da han fikk noen kamper fra start i 2016 under Kjetil Rekdal. Dessverre satsa ikke Ronny Deila på´n, og Niklas forlot oss til fordel for XXX. Ronny valgte i stedet å hente Muhammed Keita, han. Keita ble aldri noe suksess i Enga, for å si det mildt.

20.03: AAFK har ikke hatt noen pangstart på sesongen, må vi kunne si. Lars Bohinens menn har kun tatt to poeng og står da naturligvis uten seier på fem kamper. Det skremmer meg litt at Vål´enga tidligere har hatt en tendens til å hjelpe lag som sårt trenger seiere og poeng. I år har vi gått bort fra det der (med unntak av kampen i Skien), håper jeg!

20.00: Halvtime til kampstart!

19.55: Inspirert av Borgersrud, skal jeg lede dere gjennom dagens match, der vi som nevnt møter AAFK. Jeg skriver «vi», jeg. Må da værra greit det?

19.54: Mitt navn er forøvrig Jonas Bucher. Et navn som helt sikkert er helt ukjent for de aller, aller fleste av dere. Jeg jobber som sportsjournalist i Dagsavisen, og er i likhet med Aslak ihuga Vålerenga-fan! Må innrømme at jeg er sjukt heldig som får jobbe tett med VIF i denne merkelige tida.

19.46: Heisann! Hjertelig velkommen til denna livebloggen fra Vålerengas hjemmekamp mot Aalesund FK.