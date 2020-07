NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA

4. min: Magnus Lekven har vært overraskende mye involvert i starten av kampen. En spiller som vanligvis gjør mye "usynlig" arbeid, men sentral så langt.

2. min: Frisk start utpå der! Høy intensitet fra begge lag. Enga med mest ball.

2. min: Rett i klypene til Myhra i Godset-buret.

1. min: Vi vinner corner før minutter har gått! Borch slår fra venstre.

1. min: Ingenting er bedre enn "der er vi i gang"-kommentaren! Enga med avspark.

17.55: Nok kjedelige fakta-opplysninger nå. Kampstart om fem!

17.54: Småkjølig på tribunen i dag, i tillegg til lett nedbør. Har regna som F i hele dag, så er nok en våt matte utpå der! Vannes forøvrig ytterligere i skrivende stund også.

17.50: Som vanlig er vi nødt til å ta en gjennomgang av motstanderlagets tidligere Vålerenga-spellere. Strømsgodset har jo som vi alle veit Herman Stengel, men han er ute av troppen! Ellers er det kun én eks. VIF-speller, og det er Niklas Gunnarsson. Niklas var en flott fyr i Vålerenga, men forsvant litt uforståelig ut av laget i 2016. Nå er´n Godset-speller, og som vi da veit er det mest sanssynlig han som blir målscorer dersom bortelaget først scorer i kveld. Neida! Joda. Vi får se!

17.49: Så er det Aron Dønnum da, dere. Én av våre favoritter, det også. Han er ønska av den historiske klubben Besiktas i Tyrkia, men Aron sier selv det ikke preger han noe negativt. Dønnum preges ikke av Besiktas-interessen (DA+)

17.40: Sjekk ut denne saka om Sahraoui! Sahraouis tøffe valg (DA+)

17.39: I tillegg kommer den nye Klanen-favoritten, Osame Sahraoui, inn på venstrekant. Det forventes vel at Vål´enga får mye ball i denna matchen, og Sahraouis kreativitet kan bli avgjørende! Bård Finne starter dermed på benken.

17.38: Benjamin Stokke erstatter Shala, og Mattí flyttes ned som indreløper.

17.37: To endringer fra sist der altså. Herolind Shala har fått en liten kjenning i lysken, og er dermed ikke med. Synd, for den mannen er som vi alle veit én av våre aller viktigste spillere.

17.36: Så til kveldens kamp:

Vålerenga stiller med følgende startellever:

Klaesson - Borchgrevink, Tollås Nation, Näsberg, Adekugbe - Lekven, Oldrup Jensen, Vílhjálmsson - Dønnum, Stokke, Sahraoui

17.35: Som vanlig, send meg gjerne en tweet til @jonas__bucher, eller mail til jonas.bucher@dagsavisen.no hvis du har innspill til kveldens match!

17.32: Stemmer det, jeg skriver "vi" om Vål´enga. Livebloggerens navn er fortsatt Jonas Bucher. 20 år gammal sportsjouralist i Dagsavisen, og ihuga Vålerenga-fan. Det ryktes om at mannen som starta liveblogginga fra Vålerengas kamper snart er ferdig med ferien sin. Da kan det tenkes at Aslak Borgersrud gjør comeback her om ikke alt for lenge!

17.31: I kveld er det altså Strømsgodset som kommer på besøk. En motstander Vålerenga har slitt med de siste åra, med unntak av fjorårets 16. mai-kamp. Da slo vi drammenserne 2-0, men vi burde egentlig ha scora flere mål.

17.30: Vi er tilbake igjen i Oslo og på Intility Arena! Hjerelig velkommen skal du være til en ny liveblogg fra Vålerengas eliteserie-kamp mot Strømsgodset.