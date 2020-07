NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA

FORELØPIG RESULTAT: 0-0

77. min: Ny, god mulighet for Enga! Herlig innlegg fra Borch. Treffer Mattí som får avslutta på helvolley. Får ikke nok kraft i skuddet, keeper holder.

72. min: Bidrar offensivt med én gang, Vega. Får med seg ballen på høyre, spiller videre på Lekven som får lagt inn. Treffer Mattí med innlegget, men headinga går utafor.

71. min: 20 minutter igjen nå. Hvem orker mest? Deyver Vega kommer inn, Shala ut. Vega ble matchvinner mot Viking, hvorfor skal han ikke bli det her?

69. min: Så får Haugesund frispark i god posisjon, men vi står imot, og blokkerer både første og andre skuddforsøk!

68. min: Ingen tvil om at Finne - Sahraoui var et godt bytte. Osame har bidratt bra offensivt!

66. min: Corneren ble det lite av. FKH har også hatt mange forsøk på lange innkast. Det har også vært lite farlig.

64. min: Et lite FKH-trøkk nå, bortelaget vinner corner.

63. min: Har roa seg litt nå, etter den gode starten av andreomgang.

60. min: Sahraoui har en teknikk som kan minne litt om Chidera Ejuke, og det sier litt.

56. min: Får forøvrig varm velkomst fra Klanen, Christian.

55. min: Så kommer legenden sjæl inn. Christian Grindheim byttes inn, og ikke bli overraska om han scorer!

53. min: Detta er mye bedre, Vål´enga!

52. min: Så nære! Stokke skyter idet han nærmest får ballen på seg, men sinnssyk redning av Sandvik i FKH-buret hindrer Enga-ledelse.

49. min: Dårlig frispark av Borch, men detta er bedre saker fra Vål´enga!

48. min: Frisparket slåes av Borch, men blir ikke noe særlig ut av det. Like etter får vi frispark i enda bedre posisjon!

47. min: Osame viser seg frem med én gang! Lekker luke på egen banehalvdel, før han kombinerer fint på kant og vinner et frispark i god posisjon!

46. min: Vi er i gang igjen!

46. min: I tillegg går Horn Myhre ut, inn med Magnus Lekven.

46. min: Bård Finne går ut i pausa, inn med Osame Sahraoui! Finne har vært ganske anonym, så det er bra, det!

PAUSE: I år har det vært ordentlig moro å se på Vålerenga, men disse 45 minuttene har vært de klart kjedeligste av årets sesong. Det har skjedd altfor lite, dessverre. Intensiteten har vært lav, og vi har skapt for få store sjanser. Må opp mange hakk i andreomgang!

43. min: Stokke dribler seg forbi noen FKH-spillere innenfor 16-meter´n til Haugesund, men får ikke avslutta. FKH kontrer direkte, og Källmann er veldig nære 0-1. Setter ballen til side for mål, heldigvis!

42. min: Haugesund med et litt skummelt innlegg, men Haug har god kontroll.

38. min: Når det er sagt, så har Vål´enga skapt en smule mer enn Haugesund. FKH har vel ikke ett skudd engang.

37. min: Ser rett og slett ut som to veldig slitne fotballag på banen. Det ser veldig tungt ut å starte angrep i kveld, for begge lag.

31. min: Shala vender opp og får skutt fra hjøret av 16-meter´n. Greit forsøk, selv om keeper holder ball.

30. min: Skal være såpass ærlig og si at dette har vært en ganske kjedelig fotballkamp så langt. Denna matchen trenger sårt en goal!

27. min: Øh, okei? FKHs Kristoffer Velde løper Borchgrevink over ende. Velde blir liggende nede, og får vondt. Det hele ender med at FKH-spilleren får gult! Flott, det.

26. min: Nytt gult kort altså. Vålerengas 22. kort for sesongen!

25. min: Benjamin stokke kliner til i en sklitakling, og treffer vel ikke akkurat ballen! Får gult, og jeg frykta rødt et lite sekund der.

22. min: Har vært en ganske treg start ellers, altså! Trenger et mål for å komme ordentlig i gang.

20. min: Vål´enga med to svææære sjanser nå! Mattí legger først ned til Horn Myhre som får skutt, men keeper redder. Han gir retur, og Shala får en god sjanse til å sende oss i ledelsen. Ballen kommer dessverre for kjapt på, og Herolind setter den over mål!

18. min: Horn Myhre felles når vi får en brukbar kontringsmulighet. FKH-spilleren slipper gult kort.

17. min: Veldig rolig utpå her nå.

13. min: Synes vi ligger litt lavere enn vanlig på hjemmebane. Spent på om vi får noen ordentlige kontringsmuligheter fremover.

11. min: Så scorer vi!!! Neida. Bjørdal vinner inni feltet, header og scorer. Det ser ut som om Adekugbe hindrer FKHs keeper, og målet annuleres. Var nesten, da.

10. min: Shala holder på å skru corneren rett i mål! Ny corner nå, fra motsatt side. Borch slår.

9. min: Kan se ut som en litt bevisst strageti fra Fagermo? Vi vinner ballen igjen etter høyt press. Så vinner vi vår første corner!

8. min: Haugesund har hatt mest ball i åpninga her, faktisk.

7. min: Har skrytt mye av Ivan Näsberg i det siste. Nå klarerer han på vakkert vis, med hælen! Herlig det, Ivan.

6. min: Ny corner...

5. min: Corner til Haugesund.

4. min: Johan Lædre Bjørdal erstatter Tollås både som stopper og kaptein i dag.

3. min: Så ser det ut som om Haugesund får et billig frispark i god innleggsposisjon. Jaja. Ufarlig, vel? Jada. Helt ufarlig.

2. min: Vi starter best. Etablerer et angrep og kommer til innlegg, men ikke noe mer enn det.

1. min: Horn Myhre tar avspark, og vi er i gang!

17.50: Vi er ubeseira på hjemmebane i år, med to uavgjort og én seier. Kanskje vi får vår andre i dag, om vi klarer å unngå røde kort...

17.45: Ett kvarter til kamp!

17.42: Tør faktisk å si at alt ligger tilrette for seier i kveld. Burde jo aldri si sånt, men Haugesund har jo bare Grindheim på benken som er eks. Enga. Ellers er det faktisk ingen, og da ser det jo lyst ut for oss som vanligvis slipper inn mål fra tidligere Vålerenga-spillere.

17.40: Haug i buret i kveld! For en match han leverte i Mjøndalen a, dere. Spørs vel litt om Klaesson beholder plassen etter den prestasjonen. Vi får se i kveld!

17.39: Adekugbe tilbake altså. I tillegg starter Horn Myhre sin første kamp for sesongen, og Shala er høyreving. Herolind spilte som kjent venstreback mot Mjøndalen. For en speller og potet!

17.38: Dermed stiller vi med følgende ellever i dag:

Haug - Borchgrevink, Bjørdal, Näsberg, Adekugbe - Horn Myhre, Oldrup Jensen, Mattí - Shala, Stokke, Finne

17.37: I tillegg er kaptein Jonatan Tollås Nation borte fra troppen i dag, sammen med Kristoffer Klaesson. Tollås fikk en kjenning i lysken mot Mjøndalen, mens Klaesson som kjent fikk rødt kort. Adam Larsen Kwarasey er for første gang med i troppen i år.

17.36: Som de fleste av dere kanskje veit allerede, så må Aron Dønnum stå over denna matchen. Han uttalte seg tydeligvis «upassende» etter kampen mot Aalesund (!), selv om forrige kampen var mot Mjøndalen og Dønnum spilte. Det betyr at NFF, disiplinærutvalget og påtalenemnda har brukt over en uke på å komme fram til detta. Svakt, synes jeg altså!

17.35: Haugesund har vært varierende i de sju første kampa. De har to seiere, to uavgjort og tre tap. Detta bør egentlig værra en ganske grei seier for oss, men vi veit jo aldri med Vål´enga. Likevel har jeg mer troa nå enn før. Les min kommentar om hvordan Vålerenga ser ut i år kontra i fjor og tidligere her.

17.34: Så var det kveldens match! Vål´engas tidligere kaptein og midtbanegeneral, Christian Grindheim, tar med seg resten av FK Haugesund til by´n og Intility Arena. Christian har bare starta én kamp for dem i år, men han sitter på benken i dag!

17.33: Nevner igjen at detta selvfølgelig ikke er noen nøytral kampoppdatering, bare så det er sagt. Jeg kommer til å skrive «vi» om Vålerenga!

17.32: Søndag tok Enga tre kruttsterke poeng i Mjøndalen! En ordentlig sliteseier. Til nye lesere: Her kan du sjekke ut livebloggen min fra langt utpå landet, og få et inntrykk av hvordan detta kommer til å bli!

17.31: Denna livebloggerens navn er fortsatt Jonas Bucher. 20 år gammal, jobber som sportsjournalist i her i Dagsavisen og har liveblogga de siste kampa til Vål´enga.

17:30: Ny match, ny liveblogg! Hjertelig velkommen skal du værra!