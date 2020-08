NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA

FORELØPIG RESULTAT: 1-2

PAUSE: Det som så ut som årsbeste omgang, endte trist. VIF klart best de første 20 minutta, så tok Glimt mer og mer over, dessverre! Bare å starte akkurat som i førsteomgang, så kan vi snu detta!

45. min: Kjipt at en så god omgang skal ende sånn! Vi får en ny corner nå.

45. min: Mål. Bodø/Glimt går i ledelsen. Nok en presis og god Bodø-kontring, og toppscorer Kasper Junker sendte til slutt Glimt i ledelsen.

44. min: Tror Enga har godt av en pause nå straks!

43. min: Avgjørende inngripen fra Klaesson da en Glimt-spiller er nære på å komme alene med keeper. Våkent og godt keeperspill!

42. min: Like etter hands-situasjonen kontrer Enga igjen, og skaper enda en sjanse! Ny corner!

41. min: Så skriker Shala etter hands! Vanskelig å se herfra, men han protesterer heftig! Mulig VIF blei snytt for en ny straffe der.

40. min: Enda en Enga-corner nå, fem minutter før pause.

38. min: Synes dommer Kai Erik Steen har vært veldig snill i kveld. Foreløpig ikke delt ut noen gule kort der det fint kunne blitt gjort.

35. min: Mål. Bodø utligner. Etter corneren og ettertrykk fra Enga slår Glimt en fin ball i bakrom på Jens Petter Hauge. Kanten er raskere enn Borch på venstre, kommer seg forbi og er iskald alene med Klaesson.

34. min: Vålerenga vinner corner, igjen fra høyre. Shala slår igjen!

31. min: Er ikke det straffe heller, dommer? Ser ut som Mattí blir hindra der! Var forøvrig et meget fint Enga-angrep før situasjonen oppstod!

30. min: "Vi må holde intensiteten oppe!" Klar beskjed fra Fagermo!

29. min: To nye Glimt-cornere på rappen. Ufarlig!

26. min: Bortelaget opprettholder trøkket. VIF blir spilt veeeldig lave, men kompakte også!

25. min: Ooog en til. Over feltet. Ufarlig.

24. min: Nytt Bodø-skudd. Klaesson redder igjen! Corner til Glimt nå.

23. min: Der (!) får bortelaget til en ordentlig avslutning, men Klaesson er med på notene.

22. min: Ingen tvil om at Glitmt har klart mest ballinnehav. Likevel klarer de ikke skape noe særlig!

20. min: Hater å si det, men vi har grei kontroll foreløpig!

19. min: Bodø med nytt angrep, men VIFs defensive fundament gjør det vanskelig for bortelaget.

18. min: Nå blei vel nettopp bortelaget snytt for straffe. Shala går altfor hardt inn i en duell med Bodø-spilleren. Heldige der!

17. min: Nå angriper Glimt, ja. Enga ligger svært lavt.

16. min: Man burde jo aldri si sånt, selvfølgelig! Glimt tar nok fullstendig over snart, ja.

15. min: Så langt tror jeg dette er noe av det beste jeg har sett av Vålerenga siden... ja... tilsvarende kamp i fjor? 6-0 mot Bodø!

14. min: Stor Enga-sjanse igjen!!! Ivan Näsberg må da ha Eliteseriens beste venstrefot? Slår en nydelig crosser til Dønnum som utfordrer og kommer seg til skudd fra høyre. Kun en god redning fra Bodøs keeper som hindrer at det står 2-0!

13. min: Akkurat nå får ikke Bodø til noe som helst!

12. min: Vålerenga kjører kampen nå! Godt innlegg som treffer panna til Finne. Kommer litt for brått på Bård!

11. min: Nære på igjen, faktisk! Keeper slurver litt, men ikke nok til at vi får utnytta det.

10. min: Ny Enga-corner!

9. min: Ivan slår en nyyydelig, lang ball i bakrom på Finne, men Bård er akkurat for treig.

8. min: Når Bodø først har kula, faller vi veldig lavt. Liker det ikke!

7. min: Enga i angrep nå. Får ikke til noe, men vi er litt mer med igjen.

6. min: Fagermo fortalte meg i går at han ikke er noe interessert i å ligge lavt i banen og kontre, men det kan fort bli et slikt kampbilde, ja.

5. min: Skal nevnes at Bodø har tatt over litt nå, og styrer kampen.

4. min: Det var litt av en start! Ny scoring på dødball. Herlig!

1. min: MÅÅÅÅÅÅL!!! DRØMMESTART!!!!! 1-0!!! Etter klabb og babb i feltet havner ballen hos Mattí. Spissen får pirka inn kampens første scoring like før minuttet er spilt!

1. min: Glimt starter med å gi oss corner før minuttet er spilt. Takk for det! Shala slår fra høyre.

1. min: Bortelaget med avspark. Vi er i gang!

17.58: Magnus Lekven og Bård Finne får blomster av sportssjef Jørgen Ingebrigtsen like før avspark. Begge har runda 100 matcher for Enga!

17.56: Det er hett i Oslo i kveld. Står 26 varmegrader på tavla! Får håpe gjestene fra Nord sliter med å tolerere varmen.

17.48: Vål´enga kom først ut til oppvarming, og går sist av. Bodø har vel knapt varma opp i kveld!

17.45: Kun 15 minutter til kampstart nå. Fy, detta kommer til å bli moro!

17.43: Både Bård Finne og Dag-Eilev Fagermo har stor tro på seier i kveld. Les saka mi fra i går her!

17.42: I tillegg møttes lagene til siste treningskamp før seriestart i år. Da vant Vålerenga 1-0, og det var få som trodde at Glimt skulle vinne samtlige 10 første serierunder i juni.

17.40: De aller, aller fleste av oss husker fjorårets hjemmekamp mot Bodø/Glimt. Da vant Vål´enga hele 6-0! Vi ser gjerne en reprise på det i kveld.

17.38: Ellers får vi igjen se både Sahraoui og Finne samtidig på banen. Herlig!

17.37: Det som er verdt å nevne fra kveldens 11´er, er at Herolind Shala spiller venstreback. Adekugbe er tilbake i troppen etter en liten skade, men er tydeligvis ikke klar til å starte i kveld. Vi husker Herolind som venstreback i Mjøndalen, og det gikk jo fint, det! Burde gå greit i kveld også.

17.36: Vålerenga stiller med følgende lag:

Klaesson - Borchgrevink, Tollås Nation, Näsberg, Shala - Lekven, Oldrup Jensen, Sahraoui - Dønnum, Vilhjálmsson, Finne

17.35: Så nei, detta er selvfølgelig ikke et nøytralt kampreferat!

17.34: Livebloggerens navn er fortsatt Jonas Bucher. Hvis du vil ha et inntrykk av hvordan detta kommer til å se ut etterhvert, klikk her for å se de tidligere livebloggene.

17.31: Kveldens motstander er faktisk Eliteseriens serieledere, Bodø/Glimt! Laget fra Nord har hatt en enorm seriestart, den er faktisk historisk. Det kan jo tenkes at dette blir en vanskelig oppgave for VIF, men jeg har som vanlig alltid troa!

17.30: Yesss! Ny Vål´enga-kamp, ny liveblogg! Hjertelig velkommen skal du være, kjære leser!