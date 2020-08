NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA

SLUTTRESULTAT: 2-1

SLUTT: Målet til Start var mer eller mindre det siste som skjedde i matchen, og dermed taper Vålerenga for tredje gang denne sesongen. Enormt surt. Det ser ut som Oldrup Jensens annulerte scoring like før fulltid er feil annulert i tillegg. Kjipt, Vål'enga!

90. min: Mål. Start scorer tre minutter på overtid. Etter et innlegg vinner Start de viktige duellene inni boksen, og kula havner hos kampens første målscorer, Schulze.

90. min: Start i angrep...

90. min: Fire minutter legges til.

90. min: Så ser det ut som vi går i ledelsen, men Oldrup Jensen er i offside.

90. min: Frispark til Enga i brukbar posisjon igjen. Det skal flyttes opp stoppere og det hele!

89. min: Trille, trille, trille...

88. min: Näsberg hindrer en kontring og får gult kort.

87. min: Enga leiter etter åpninger, men Start ligger kompakt i forsvar.

85. min: Vål'enga med mye ball igjen. Start ligger og venter på kontringer.

83. min: Det er rett og slett fantastisk å se engasjementet til Fagermo fra pressetribuna. Mannen har snart ikke stemme igjen. Noe vi har blitt vant til å se og høre.

81. min: Odin Thiago Holm erstatter Herolind Shala når det gjenstår ti minutter av ordinær tid!

80. min: Finne kommer seg til god skuddposisjon, men har for mye ryggsekk og ballen går laangt til side for mål.

79. min: Ingen tvil om at det har kosta Start mye engergi å forsvare seg i andreomgang, vi får se om Enga kan utnytte det nå!

75. min: MÅÅÅÅÅL!!!! BENJAMIN STOKKE UTLIGNER!!! Vålerenga presser på og vinner igjen andreballen. Den havner hos Bård Finne som kliner til på volley, ballen treffer ryggen til Stokke og går i mål! 1-1!

74. min: Start kontrer, men et godt returløp fra Finne hindrer en mulighet.

73. min: Dønnum blir felt, og Vålerenga får frispark i brukbar posisjon.

71. min: Nå sliter Vål'enga ordentlig. Klarer liksom ikke å komme til de store sjansene.

68. min: Sahraoui ut, inn med Bård Finne!

67. min: Ser ut som Bård Finne også gjøres klar. Noe må gjøres!

65. min: Frustrete nå, Vål'enga.

64. min: Hjemmelaget kommer på en brukbar overgang, men avslutninga blir til slutt for dårlig.

63. min: Det er vanskelig å skape farligheter på dette Start-forsvaret, altså.

61. min: Synes personlig at Mattí er enda bedre som indreløper enn spiss, og synes det har fungert med både han og Stokke på banen samtidig. Detta kan bli bra.

60. min: Lekven går ut, inn med Stokke. Mattí ned som indreløper, Stokke på spiss!

59. min: Nære på, men ikke nært nok!

58. min: Benjamin Stokke gjør seg klar idet Dønnum skaffer Enga enda et hjørnespark!

57. min: Dønnum viser herlig teknikk i pressa situasjon på egen halvdel. Vinner frispark.

55. min: VIF står høyt og vinner igjen ballen etter corner'n. Ballen ender hos Shala som skyter fra distanse, men kula går like over!

54. min: God Enga-mulighet igjen! Lekven drar seg innover og skyter med venstre. Via et Start-bein og til ny corner!

51. min: Blir ikke noe ut av det, men for en tenning det er i matchen nå!

50 min: Corner til Enga! Etter en overgang kommer Dønnum til skudd, men keeper redder.

48. min: KLAESSON REDDER! Den unge keeper'n som har fått mye kritikk i starten av sesongen, viser nå hvorfor han står fast i buret for Vålerenga. Leser hvor straffa skal gå, og redder mesterlig!

47. min: Straffe til Start! Sahraoui kløner det til og dribler bort ballen i farlig område, så feller Horn Myhre en Start-spiller innafor feltet.

46. min: Ny omgang, nye muligheter! Vi er i gang igjen.

PAUSE: Denna omgangen starta meget bra. Etterhvert slapp Vål'enga Start mer og mer inn i matchen, og de var effektive. VIF har ikke skapt stort av muligheter, men nok til å kunne ha utligna. Må opp flere hakk i andreomgang!

45. min: Svææææær mulighet til Dønnum! Etter en haug med klabb og babb igjen ender kula hos Aron, som får feil skru på skuddet!

45. min: Gjett hva? Enda en corner! Siste som skjer i omgangen.

45. min: Oooog en til! Fra høyre...

45. min: Enda en corner til Enga like før pause. Denne gang fra venstre!

44. min: Masse klabb og babb i feltet, og mye speller rundt ballen. VIF sliter med å avslutte, og blir bare nesten!

43. min: Corner til Enga fra høyre nå!

42. min: Start forsvarer seg meget godt! Ingenting å si på det. VIF sliter med å finne åpninger i etablert angrep.

41. min: Dønnum speller gjennom Shala på skrått hold. Får til en grei avslutning, men Start-keeper'n redder.

40. min: Klaesson er fint ute og bokser, får i tillegg frispark.

40. min: Start med en skummel, innøvd variant som holder på å bli farlig. Enga får klarert til corner.

39. min: Gult kort til Tollås som feller en speller uten ball.

38. min: Sahraoui og Dønnum har bytta side nå.

37. min: Bli'kke no' ut av det. Ikke nå heller.

36. min: Nevnte Horn Myhre blir stygt felt høyt i banen. Nytt gult kort, nytt frispark i god posisjon. Shala slår!

35. min: Horn Myhre dribler seg fint forbi noen Start-spillere innafor 16-meter'n, men avslutninga fra skrått hold blei for høy.

34. min: VIF ligger litt lavere enn i starten nå.

33. min: Dønnum mister ballen for enkelt på en overgang.

31. min: Kommer oss til slutt til innlegg etter et lengre angrep, men blir litt for høyt for Mattí.

30. min: Kan jo minne dere alle om at Vål'enga snudde til seier etter å ha ligget under mot Brann for to uker sida. Før den kampen var det over to år siden sist, så VIF er ikke kjent for å snu kamper, dessverre!

29. min: Svææær mulighet for Mattí! Start slurver i eget felt og Vilhjálmsson står plutselig aleine, men får for lite tid aleine med keeper!

28. min: Enga i etablert angrep igjen nå.

27. min: Selv om Vålerenga har hatt mesteparten av ballinnehavet, har sørlendingene skapt det meste av farlighetene i kveld. Så veldig ufortjent at de går i ledelsen er det ikke!

26. min: Resulterer kun i frispark til hjemmelaget.

25. min: Corner til Enga! Horn Myhre slår fra venstre.

23. min: Mål. Start går i ledelsen. Etter en god mulighet for hjemmelaget står Start høyt i banen og for opprettholdt presset. Eirik Schulze skytet til slutt, og sender sørlendingene i ledelsen!

21. min: Start får heada unna.

20. min: Så blir Sahraoui stygt felt like utafor hjørnet av 16-meter'n, og vi får frispart i god posisjon! Horn Myhre slår.

19. min: Er bare et tidsspørsmål før Enga kommer til en ordentlig avslutning nå.

18. min: Vål'enga i etablert angrep. Start får klarert unna til slutt.

16. min: Innkast til Enga like ved cornerflagget.

15. min: Etter et lite Vål'enga trøkk på Starts banehalvdel har det roa seg litt nå.

14. min: Start kommer seg til en halvfarlig mulighet på en overgang, men skuddet går midt på Klaesson.

13. min: VIF klart best, altså.

12. min: Herlig å se intensiteten under balltap. Dønnum vinner igjen ballen høyt i banen.

10. min: VIF ser ut til å ha nokså god kontroll så langt. Har mesteparten av ballen, står høyt i banen og vinner igjen kula når de mister.

9. min: Hjemmelaget med en småskummel overgang, men innlegget blei altfor dårlig.

8. min: Ufarlig.

7. min: Start vinner frispark midt på Vål'engas banehalvdel. Ser ut som de skal fylle opp i boksen og gå for innlegg.

6. min: Ganske rolig åpning av matchen så langt.

5. min: Hjemmelaget blir pressa lave, og Enga står høyt i banen når de mister offensivt. Som forventa!

4. min: Start vinner duellen i boksen.

3. min: Vål'enga med mer ball nå. Oldrup Jensen vinner frispark midt på Starts banehalvdel, og VIF fyller på med folk i feltet. Shala slår.

2. min: Ett frispark til hvert av laga i starten her etter dueller i lufta. Så langt en sånn type match, ja.

1. min: Skal servere dere den beste setninga jeg kan gi: Der er vi i gang! Start med avspark.

20.20: VIF har jo ikke akkurat bøtta inn med mål så langt i sesongen, så det er jo lov å håpe på en del mål i kveld mot ett av laga som sliter i bunnen av tabellen.

20.19: Som det så fint står i ingressen så er det altså to år sida sist Vål'enga spilte her. Da vant vi hele 6-1. Forrige gang før det endte det 4-2 til oss. La oss håpe på mye mål i kveld også!

20.15: Slik ser det ut kvarteret før kampstart!

20.14: Felix erstatter Christian Borchgrevink som soner karantene i kveld, og ellers er ikke de store overraskelsene å se på dagens ellever.

20.12: Stemmer det! Horn Myhre har blitt Vål'engas faste backvikar, både på høyre- og venstresida. Kollega Jørn lagde nettopp en sak om dette i forrige uke. Sjekk den ut her!

20.10: Vålerenga stiller med følgende lag i kveld:

Klaesson - Horn Myhre, Tollås Nation, Näsberg, Adekugbe - Lekven, Oldrup Jensen, Shala - Dønnum, Vilhjálmsson, Sahraoui

20.03: Og dette er selvfølgelig ikke en nøytral kampoppdatering. Jeg skriver som mange av dere allerede veit, "vi", om Vål'enga!

20.02: Når jeg sier «vi» mener jeg jo egentlig bare «jeg». For eventuelle nye lesere så er denna livebloggerens navn fortsatt Jonas Bucher. Jeg har fulgt Vålerenga tett denne sommeren under sommervikariatet mitt i Dagsavisen, og i kveld har jeg tatt turen på Sørlandet. Det vil si; jeg bor jo her nå. Så hva var vel mer naturlig enn at jeg skulle ta denne kampen?

20.01: I kveld befinner Dagsavisen seg faktisk tilstede på Sparebanken Sør Arena i Kristiansand, og vi er mer enn klare nok til å følge kampen live for dere herfra.

20.00: Altfor lenge siden sist! Over en hel uke uten kamp? Veldig uvant i denne såkalte «korona-sesongen», men nå er vi endelig tilbake!