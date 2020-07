NYESTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST PÅ SIDA

FORELØPIG RESULTAT: 1-0

37. min: For nei, Vål´enga har ikke klart å skape noe etter at MFK gikk i ledelsen.

36. min: Så får vi høre at Molde ikke har tapt hjemme siden august 2018. Da skal det vli vanskelig å få med seg noe som helst akkurat nå!

33. min: Jada. Kristoffer Klaesson er ung, men det begynner å bli noen avgjørende tabber, altså!

31. min: I Kjetil Haugs to kamper sto han jo bunnsolid. Litt rart at han ikke fikk prøvd seg i flere kamper, da Klaesson flere ganger denna sesongen er direkte skyld i baklengsmål.

28. min: Mål. 1-0 Molde: Har tidligere nevnt at vår førstekeeper, Kristoffer Klaesson, alltid har minst én tabbe i løpet av en kamp. Nå gjør han det igjen. Spiller ballen rett i beina til Molde-spissen, som lekkert spiller videre til Fredrik Aursnes. Han setter inn kampens første mål.

26. min: Sahraoui er nær å spille Dønnum igjennom, men pasninga er litt for lav!

25. min: Nå nærmer Molde seg! Klaesson med en klasseredning som hindrer at det står 1-0 til hjemmelaget.

23. min: Halvspilt førsteomgang, og Vålerenga klart best! Selv om Molde sakte, men sikkert er på vei inn i kampen mot slutten av omgangen.

20. min: Denne tweeten er spot on!

Nå spiller VIF så bra at jeg nesten ikke klarer å se på. — Espen D.H. Olsen (@espendholsen) July 29, 2020

19. min: Corneren var ufarlig.

18. min: Der kommer MFK for første gang og truer VIF. Etter et håpløst utspill fra Klaesson kommer hjemmelaget til et farlig innlegg fra høyre. Tollås er heldigvis våken og får blokkert til corner.

16. min: Ny stor Enga-sjanse! Osame dribler på utsida av 16-meter´n, spiller vegg og kommer aleine igjennom. Kommer dessverre litt for tett på Molde-keeper Linde, men vi er klart nærmest den første scoringa!

15. min: Vi har rett og slett dominert det første kvarteret på Aker Stadion. Frykter en stor Molde-sjanse hvert øyeblikk.

12. min: Nære på for Vålerenga! Osame tar med seg ballen inn mot midten på en overgang, og spiller til Dønnum. Aron er litt ubesluttsom, og får ikke til noen ordentlig avslutning.

11. min: Oldrup Jensen chipper mot Borch på vei igjennom, men pasninga blir litt for lang.

9 min: Flotte tendenser hos Enga! Borch slår en glimrende utsidepasning til Sahraoui, som får lagt inn langs bakken. Hindres av MFK-forsvaret, men Vål´enga har kommet bra i gang!

7. min: Så får Thiago Holm tidlig gult kort her. Sent inne i en sklitakling på Molde-spissen, og det ser greit ut. Noe unødvendig, selvfølgelig.

6. min: Der ja, sikta mot Stokke denne gangen! Bedre utgangspunkt for å vinne i lufta.

5. min: Utspilla kan ikke alltid gå til Sahraoui, Klaesson! Gutten er jo 164 cm høy (lav)!

4. min: Molde med mer ball akkurat nå.

3. min: Enga med ballen i nettet, men avblåses korrekt for offside. Likevel overraskende og positiv start fra Vålerenga!

2. min: Lite å melde om, foreløpig.

1. min: Oldrup Jensen og VIF med avspark. Vi er i gang!

20.23: Kan for så vidt nevne at Moldes Magnus Wolff Eikrem ikke starter for hjemmelaget i kveld. Det kan fort være en fordel for Enga.

20.21: Ni små minutter til kampstart!

20.20: Vi får håpe på en Osame Sahraoui i storform i kveld! Kan fort hende vi får mindre ballinnehav i kveld, så må bruke kula godt når vi først har´n.

20.18: Oooog sist vi tok poeng der var i 2015. Da blei det 0-0.

20.17: Sist vi vant på Aker Stadion var for ti år sida, i 2010! Altså Freddy dos Santos- og Morten Berre-tida. Begynner å bli en stund sida, altså. På tide å gjøre noe med det i kveld!

20.16: Meeeen statistikken mot Molde er ikke til å skryte av:

4-1, 5-1, 4-0, 4-0 er de siste fire resultatene i Molde-Vålerenga på Røkkes arena. Føler det er en slags tentamen for Fagermos Vålerenga i kveld, mot et sannsynligvis revansjesugent Molde. Topplag for å bli, eller en ny sesong midt på tabellen? Spent! #ESNball #vif — Lasse A. Vangstein (@lasseav) July 29, 2020

20.15: Skal vi se. Vanligvis pleier jeg å varsle om tidligere Enga-spellere som mest sannsynlig kommer til å score mot oss. I kveld er det ingen eks. VIF-spillere på motsatt banehalvdel! Herlig.

20.13: I tillegg er det verd å nevne at 2003-modellen Odin Thiago Holm starter sin første kamp i Eliteserien i kveld. Det blir selvfølgelig spennende!

20.10: Cap Tollås sa til meg at Ivan har vært Vålerengas aller beste spiller hittil i år. Det sier litt, da de aller fleste på laget har imponert så langt!

20.08: Rettighetshaver Eurosport mener at det er Ivan Näsberg som skal spille venstreback, men det stemmer ikke. I går drilla Fagermo startelleveren med Ivan som stopper, der han har starta sesongen briliant. Sjekk ut saka mi om den lokale helten her.

20.07: Felix Horn Myhre erstatta Sam Adekugbe forrige match, da sistnevnte måtte ut med skade. 21-årige Horn Myhre gjorde det meget bra som back, med tanke på at ingen av oss så for seg midtbanespilleren i den posisjonen!

20.06: Vålerenga stiller med følgende lag i kveld:

Klaesson - Borchgrevink, Tollås Nation, Näsberg, Horn Myhre - Thiago Holm, Oldrup Jensen, Vílhjálmsson - Dønnum, Stokke, Sahraoui

20.03: Send gjerne en tweet til @Jonas__Bucher med innspill til kampen, eller send en mail til jonas.bucher@dagsavisen.no!

20.02: Én ting Aslak og jeg har til felles, er at vi begge holder med Vål´enga. Det betyr at disse kampoppdateringene er langt fra nøytrale! Ta en titt på noen av de tidligere bloggene her hvis du vil ha et inntrykk av hvordan detta kommer til å se ut.

20.01: Hvis du ikke har vært innom noen av bloggene tidligere, så er livebloggerens navn fortsatt Jonas Bucher. Jeg jobber som sportsjournalist her i Dagsavisen, og tok over liveblogginga da mannen som starta dette tok seg ferie. Det nærmer seg august, og det kan tenkes at Aslak Borgersrud snart skal gjøre comeback her.

20.00: Enda en ny runde i Eliteserien, gitt. Vålerenga har tatt turen til Molde, og nok en gang skal Dagsavisen følge kampen live!