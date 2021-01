Brente sjanser og seier for Haaland i comebacket

Haaland hadde ikke vært i aksjon for Dortmund siden 28. november etter å ha vært ute med en hamstringskade. Sjansene han pleide å komme til i 2020, fikk han, men målene han hadde for vane å score i fjor uteble mot Wolfsburg.

Likevel kunne Dortmund juble for tre poeng takket være et dødballmål fra Manuel Akanji etter en drøy time og et kontringsmål av Jadon Sancho på overtid.

Haaland ble byttet ut etter 82 minutter og var tydelig misfornøyd med å ikke få nettkjenning. Trepoengeren er uansett viktig for Dortmund, som har slitt i fraværet av sin norske superspiss.

Etter 1-5-tapet for Stuttgart 12. desember ble lagets trener Lucien Favre sparket og laget hadde falt av i tetkampen mot Bayern München og RB Leipzig.

Med søndagens seier har Dortmund 25 poeng og går forbi motstander Wolfsburg på tabellen. Det holder til 4.-plass, seks poeng bak Leipzig som er motstander førstkommende lørdag.

Les også: Ødegaard tilbake på banen da Real Madrid vant

Vanskelig åpning

Wolfsburg var klart friskest fra start av i søndagens kamp og var veldig nær ved å ta ledelsen etter fem minutter. Wout Weghorst kom til avslutning fra sju meter, men skuddet gikk via Mats Hummels, i stolpen og ut.

Bortelaget ropte på straffespark etter 22 minutter da ballen gikk i hånden til Axel Witsel, men Wolfsburg-spillerne ble ikke hørt. Selv etter sjekk med VAR ville ikke dommer Manuel Grafe dømme straffespark.

Haaland var knapt nær ballen den første halvtimen før han fikk en skuddmulighet etter 28 minutter. Skuddet fra like utenfor 16-meteren tydet på at kraftspissen ikke hadde spilt på en stund, for forsøket gikk svakt rett på keeper.

Langt nærmere var han etter 33 minutter da han stakk i bakrom på sedvanlig vis og kom til avslutning fra kort hold. Wolfsburgs John Brooks hadde klart å komme mellom Haaland og målet og blokkerte avslutningen.

Les også: Legene om synet til Elabdellaoui: – Definitivt påvirket

Brant kjempesjanser

Både like før og etter pause var Haaland nær igjen. To minutter ut i overtiden av 1. omgangen fyrte han av et hardt skudd fra skrå vinkel og på returen burde Jadon Sancho sendt laget i ledelsen, men engelskmannen bommet totalt på avslutningen.

Sju minutter etter hvilen traff Haaland nærmest perfekt etter å ha blitt spilt nydelig gjennom av Raphaël Guerreiro, men Koen Casteels i Wolfsburg-buret reddet mesterlig.

Men keeperen kunne ikke gjøre noe med målet etter 66 minutter. Sancho traff presist på et hjørnespark og i feltet stanget Akanji inn ledelsen.

Wolfsburg presset på for utligninsmål, men det åpnet rom for Sancho som herjet med bortelagets forsvarsspillere da han sikret 2-0 og seier.

Les også: Haaland vant sportsjournalistenes pris