Braut Haaland feiret Europa-prisen med fire scoringer

Dermed kryper Dortmund opp i ryggen på rivalen Bayern München, som bare klarte uavgjort mot Werder Bremen tidligere lørdag. Nå har Haaland og lagkameratene 18 poeng, ett poeng bak de regjerende mesterne.

Borussia Dortmund lignet ikke seg selv i første omgang og måtte se Hertha Berlin gå i ledelsen, men kom ut som et helt annet lag etter hvilen.

Tre mål av Haaland på et drøyt kvarter i starten av 2. omgang feide til side all tvil om hvor de tre poengene hørte hjemme. Raphaël Guerreiro tok også del i scoringsfesten med sin nettkjenning tjue minutter før slutt, før Hertha reduserte på straffe ti minutter før slutt. Like etter var Haaland frampå igjen og fastsatte resultatet til 2-5.

Hertha-keeper Rune Almenning Jarstein så hele kampen fra benken.

Oksen fra Jæren

Etter en treg start på kampen glimtet Haaland til etter 18 minutters spill. Med et fantastisk førstetouch rev nordmannen seg løs, men skuddet gikk rett i mellomgulvet på en Hertha-spiller.

Men det var Hertha som tok første stikk. Brasilianeren Matheus Cunha fikk ballen på 20 meters hold og fyrte løs. Et knallhardt prosjektil føk inn i nettmaskene bak Roman Bürki i Dortmund-buret.

Det sto seg også til pause, men kun to minutter ut i annen omgang smalt det fra vidunderbarnet fra Bryne. Innlegget fra Emre Can fant Haaland som rev seg løs på bakerste stolpe, og bredsidet inn enkelt inn utligningen.

To minutter etter det var han frampå igjen. Julian Brandt fosset framover og slapp ballen på perfekt tidspunkt mot Haaland, som banket inn ledelsen fra skrå vinkel.

Men det skulle ikke gi seg der. En fryktelig feilpasning fra Plattenhardt endte i beina på Haaland, som rundet keeper på elegant vis og satte inn firemålsledelsen.

Lekte inn seieren

Med tjue minutter igjen bestemte Raphaël Guerreiro seg for å bli med på festen. Portugiseren kranglet til seg ballen da Hertha-forsvaret ikke fikk klarert, og tuppet ballen inn i nettet.

Mattéo Guendouzi skaffet Hertha straffespark ti minutter før full tid. Den ekspederte Cunha fint i mål, men Haaland var ikke ferdig: Spisskometen satte inn 2-5 og sitt tiende for sesongen på nærmest umiddelbart etterpå.

Like etter tuslet 20-åringen av banen og overlot plassen til Youssoufa Moukoko, som dagen etter sin 16-årsdag ble tidenes yngste spiller i 1. Bundesliga.

Flere mål ble det ikke på Olympiastadion i Berlin.

Neste kamp for Haaland og Dortmund er mesterligamøtet med Brugge tirsdag.

Får prisen 14. desember

Tidligere lørdag ble det kjent atBraut Haaland gikk seirende ut av årets kåring av Europas beste fotballspiller under 21 år. Han får tildelt Golden Boy-trofeet 14. desember.

Jærbuen slo konkurrenter som Ansu Fati (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United) og Alphonso Davies (Bayern München). Han danket også ut sin lagkamerat Jadon Sancho i Borussia Dortmund.

KAMPFAKTA

Hertha Berlin – Borussia Dortmund 2-5 (1-0)

Mål: 1-0 Matheus Cunha (34), 1-1 Erling Braut Haaland (47), 1-2 Haaland (49), 1-3 Haaland (62), 1-4 Raphaël Guerreiro (70), 2-4 Cunha (str. 79), 2-5 Haaland (79).

Rune Almenning Jarstein var ubenyttet reserve for Hertha Berlin. Erling Braut Haaland spilte 85 minutter for Borussia Dortmund.

Tysk 1. Bundesliga fotball menn lørdag, 8. runde:

Arminia Bielefeld – Leverkusen 1-2, Bayern München – Werder Bremen 1-1, Borussia Mönchengladbach – Augsburg 1-1, Hoffenheim – Stuttgart 3-3, Schalke – Wolfsburg 0-2, Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 1-1, Hertha Berlin – Borussia Dortmund 2-5.

Spilles søndag: Freiburg – Mainz, Köln – Union Berlin.