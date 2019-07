Bransdal avgjorde for Oppsal

Oppsal, som ligger på bunn av tabellen og i fare for nedrykk, fikk en god start på høstsesongen etter at Lasse Bransdal avgjorde etter 55 minutters spill. Det var 24-åringens femte seriemål for sesongen og dermed tok Oppsal med seg tre viktige poeng.

Det var Oppsals første poeng siden 1. juni. Før kampen mot Senja hadde Oppsal tapt tre kamper på rad og hadde kun 6 poeng fra vårsesongen. I sommer forsterket Oppsaltrener Gisle Olsen troppen med tre nye spillere, hvor to av dem var tatt ut i kampen mot Senja. Sander Birkeland var med fra start på midtbanen og Gharib Osman Gerkondan kom inn for Sami Loutani etter 80 minutter spilt.

Oppsals Ismar Dizdar og Mats Ulvund Paulsberg pådro seg gult kort. Etter lørdagens oppgjør har Oppsal ni poeng og Senja elleve poeng.

27. juli skal Oppsal møte Bærum, og Senja møter Sotra.

Oppsal bekreftet også lørdag at venstre Vingback/kant Martin Thomsen også har signert for Oslo-klubben. Tidligere Oppsal-spiller Dreni Ademaj har gått til Årvoll.

Kampfakta:

Oppsa - Senja 1-0

Mål: Lasse Bransdal (7).

Gule kort: Ismar Dizdar (20), Mats Ulvund Paulsberg (2).

Dommer: Emilie Rodahl Dokset.

Tilskuere: 90 tilskuere på KFUM-Arena.



Oppsal: Anders Klemensson (30), Mats Ulvund Paulsberg (10), (5) Lars Ramberg Hauso, (6) Thomas Rath Hasle, (20) Ismar Dizdar KAPTEIN, (9) Wilhelm Osman Adra, (13) Mats Thomassen Kristiansen, (18) Sander Birkeland DEBUTANT, (21) Sami Loulanti , (7) Lasse Bransdal, (10) Kristian Bjørseth. På benken: (1) Jacob Rekdahl Faye Lund, (11) Adrian Fritzøe Østman, (12) Gharib Osman Gerkondani DEBUTANT, (14) Nidal Loulanti, (15) Marius Nordskag Løvhaug, (22) Eirik Johansen Baugstø, (24) Thomas Eeg Kongerud.

Senja: (1) Erlend Henriksen, (4) Daniel MikkelsenKAPTEIN, (5) Sondre Tunstad, (17) Sebastian Østman Ottesen, (19) Henrik Johnsgård, (10) Markus Johnsgård, (14) Alexander Mikkelsen, (18) Sindre André Eggen, (22) Magnus Richardsen, (9) Christer Johnsgård, (23) Tor Martin Mienna. På benken: (31) Fredrik Pedersen, (3) Kjetil Warholm, (11) Sebastian Jensen, (15) Tobias Nymo Melseth.