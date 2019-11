Brann-supporterne kastet bluss, VIF-supporterne fyrte opp Brann-flagget

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var etter en drøy halvtime det bokstavelig tok fyr på Intility arena.

Brann-supporterne som hadde holdt seg rolig til da, satte i gang en tilsynelatende planlagt aksjon ved å tenne bluss og kaste det innpå kunstgresset ved siden av deres egen keeperHåkon Opdal.

Dommer Tore Hansen stoppet kampen inntil flammekastingen var over og røyken hadde drevet bort.

VIF-suppporterne, som som vanlig sang "hater, hater, hater Bergen by", svarte med å sette fyr på Brann-flagget på den andre siden av stadion. Det utviklet seg ikke mer dramatisk enn det og etter at kampen var satt i gang igjen, roet det seg på tribunene etter at VIF økte vaktholdet foran Brann-supporterne.

Dommeren la til fire minutter og i siste sekund av tilleggstiden tok Vålerenga ledelsen da Herolind Shala banket inn 1-0 via tverrligger og i mål.

Kommende uke kan Vålerenga vente seg bøter etter forrihe helgs blussing på Åråsen.