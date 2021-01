Brady vant legendeduellen i NFL – karrieren trolig over for Brees

De to NFL-legendene møttes etter alt å dømme på banen for siste gang. Før kampen meldte flere medier at Brees har besluttet å legge opp etter denne sesongen.

Saints-veteranens drøm om NFL-tittel nummer to ble knust. Brady er allerede mestvinnende spiller i ligaens historie, og han fortsetter jakten på sin tittel nummer sju.

Bucs-forsvaret sto for fire ballerobringer i kampen. De tre første ble omsatt i touchdown av Brady og hans angrepskolleger, den fjerde ble benyttet til å bruke opp kampens siste minutter.

Brady kastet to touchdownpasninger og løp selv inn en sekspoenger. Statistisk var det ikke hans beste kamp, med «bare» 199 pasningsyards, men han unngikk balltap.

Brees har ikke vært seg selv siden han i november brakk 11 ribbein og pådro seg punktert lunge. Han greide bare 134 pasningsyards søndag, og tre av hans pasninger havnet i hendene på Bucs-spillere.

Takk for sist

Saints hang med lenge og tok ledelsen 20-13 i 3. periode med Brees' eneste touchdownpasning i kampen, men Bucs scoret kampens siste 17 poeng. Saints vant begge grunnseriekampene mot Bucs denne sesongen, men gjestene fra Florida slo tilbake da det gjaldt som mest.

For Saints var høydepunktet et trickspill i 2. periode som førte til en TD-pasning på 56 yards fra Jameis Winston til Tre'Quan Smith. For Winston var det stort. Han var Bucs-quarterback fram til i fjor, men mistet jobben da Brady ble hentet fra New England Patriots.

I New Orleans har Winston vært tredjevalg, men han rykket opp et hakk søndag fordi allsidige Taysom Hill var ute med skade.

Gjør opp for United?

Brady kan se fram til en ny legendeduell i semifinalen. Søndag venter 37-årige Aaron Rodgers, som har vært denne sesongens kanskje aller beste spiller, og førsterangerte Green Bay Packers.

Bucs-eierne håper å bryte en vond trend. Glazer-familiens andre lag, fotballklubben Manchester United, har tapt fire semifinaler det siste året. Brady og Bucs vil prøve å bøte på det.

Målet er å spille Superbowl på hjemmebane i Tampa 7. februar, men da må laget først vinne sin tredje strake bortekamp i sluttspillet.

Reserven ble Chiefs-helt da superstjernen Mahomes ble skadd

Tittelforsvarer Kansas City Chiefs tok seg til semifinale i NFL-sluttspillet selv om superstjernen Patrick Mahomes måtte ut med hjernerystelse.

Hans 35-årige reserve Chad Henne viste mental styrke ved å riste av seg en stygg feilpasning og bidra med avgjørende løp og pasninger i pressede situasjoner da Chiefs halte i land 22-17-seier over Cleveland Browns.

Etter kampen lanserte Mahomes emneknaggen #HenneThingIsPossible , som tok av på sosiale medier.

Mahomes, som allerede slet med en vond fot, ble taklet hardt midtveis i 3. periode og var ustø da han ble hjulpet på beina. Han kom ikke på banen igjen, og Browns øynet håp om å vende kampen etter å ha blitt utspilt i første halvdel og ligget under 3-19.

– Står opp for hverandre

Henne kastet en pasning til motspiller som ga Browns ballen med åtte minutter igjen og fem poeng å hente inn, men Chiefs-forsvaret sto opp og stoppet motstanderen, godt hjulpet av 17.000 sosialt distanserte, men høylytte tilhengere på Arrowhead Stadium.

Henne og angrepet måtte flytte ballen for å hindre at Browns og deres quarterback Baker Mayfield fikk den igjen, og han sto opp med et fryktløst løp på 14 yards og deretter en presis pasning til stjernemottaker Tyreek Hill.

– Vi er ett lag, med én hjerterytme, og når en av oss får problemer står alle de andre opp for hverandre, sa Chiefs-forsvareren Tyrann Mathieu.

Seieren betyr at Chiefs for tredje år på rad spiller hjemme i semifinalen. Motstander blir Buffalo Bills, som lørdag vant 17-3 over Baltimore Ravens på sin forblåste hjemmebane.