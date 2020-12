Bournemouth-sjefen mener Kings treningsiver etter koronasykdom ga ryggtrøbbel

Bournemouth møter Brentford i mesterskapsserien onsdag. Der kan King komme til å være med tross ryggproblemene den siste tiden. Manager Tisdall varsler at nordmannen er aktuell.

28 år gamle King har kun spilt ni minutter i løpet av Bournemouths ti siste kamper. Først ble han smittet med koronaviruset i november, og deretter har ryggplager skapt problemer.

– Josh er på et veldig bra sted. Vi er svært fornøyde med måten han har trent på de siste tre-fire dagene, sier manager Tisdall ifølge lokalavisen Bournemouth Echo.

Trente for hardt?

Deretter går han langt i å hevde at treningsiveren trolig tok overhånd for King etter at koronasykdommen slapp taket.

– Jeg tror han er kvitt ryggskaden han hadde, og jeg tror den sannsynligvis kom av at han nesten trente for hardt for raskt etter å ha fått covid-19, sier Tisdall.

– Vi tok trolig ikke hensyn til hvor mye det (virussykdommen) påvirket ham og pushet han kanskje litt for mye for raskt, hvilket skapte et par ryggproblemer, tilføyer han.

Nå mener Bournemouth-sjefen at King ser skarp ut. Dermed er nordmannen med i kamptroppen til møtet med Brentford.

Jager serielederen

Bournemouth har bare Norwich og Swansea foran seg på tabellen i mesterskapsserien. Med seier onsdag klatrer King og lagkameratene til annenplass.

Fortsatt vil det da være tre poeng opp til Alexander Tettey og Norwich på tabelltoppen. Bournemouth har samtidig ytterligere én kamp til gode på ligalederen.

Joshua King har spilt kun seks av Bournemouths 20 ligakamper denne sesongen. I sommer var han satt i forbindelse med en overgang bort fra klubben, men det som skal ha vært interesse fra flere klubber, materialiserte seg ikke i en overgang.

