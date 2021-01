Bolsjunov i egen klasse – lekte seg til jaktstartseier

Den råsterke russeren hadde åtte sekunders forsprang på nærmeste konkurrent ut fra start på 15-kilometeren i klassisk stil. I mål var avstanden økt til 55,5 sekunder.

Dermed har Bolsjunov stø kurs mot en helt overlegen seier i årets Tour de Ski. Før onsdagens etappe ledet han med langt over ett minutt i sammendraget. Nå er luka økt til to minutter og seks sekunder.

Med unntak av åpningsetappen i Val Müstair har Bolsjunov vunnet samtidig etapper i touren så langt.

– Jeg hadde to muligheter i dag. Enten måtte jeg gå rennet som en fellesstart og vente på de andre fra start, for deretter å se hva som skjedde. Alternativt kunne jeg gå som et renn med individuell start. I og med at jeg hadde en ledelse, kunne jeg gjøre det siste, sa russeren etter målgang.

– Basert på dette resultatet, ser ikke formen min ut til å være så aller verst. Vi får håpe den holder til Val di Fiemme, tilføyde han.

Bak 24-åringen ble det tøffere kamp om de øvrige pallplassene på onsdagens etappe. Seks russiske løpere dannet gruppe nummer to sammen med franske Maurice Manificat. På tampen fikk franskmannen det tungt.

Dermed ble det voldsom russisk dominans. Ivan Jakimusjkin ble til slutt nummer to, mens Jevgenij Belov gikk inn til tredjeplass.

Norge deltar ikke i Tour de Ski som følge av frykt for virussmitte.

Fredag fortsetter touren med klassisk sprint i Val di Fiemme. Touren avsluttes med etappe opp alpinbakken samme sted søndag.

Verdenscup langrenn i Toblach, Italia onsdag, 5. etappe i Tour de Ski, jaktstart klassisk:

Menn, 15 km:

1) Aleksandr Bolsjunov, Russland 34.32,9, 2) Ivan Jakimusjkin, Russland 0.55,5 min. bak, 3) Jevgenij Belov, Russland 0.55,6, 4) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.56,8, 5) Andrej Melnitsjenko, Russland 0.58,7, 6) Maurice Manificat, Frankrike 1.01,4, 7) Denis Spitsov, Russland 1.04,2, 8) Artem Maltsev, Russland 1.12,1, 9) Ilja Semikov, Russland 2.02,5, 10) Luas Bögl, Tyskland 2.02,5.

Tour de Ski (5 av 8 renn):

1) Bolsjunov 2.15.51, 2) Maltsev 2.06 min. bak, 3) Manificat 2.09, 4) Spitsov 2.15, 5) Jakimusjkin 2.30, 6) Belov 3.16, 7) Dario Cologna, Sveits 3.50, 8) Clément Parisse, Frankrike 3.52, 9) Hugo Lapalus, Frankrike 4.19, 10) Melnitsjenko 4.25.

Verdenscupen (13 av 33 konkurranser):

1) Bolsjunov 758, 2) Federico Pellegrino, Italia 372, 3) Jakimusjkin 340, 4) Melnitsjenko 325, 5) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 296, 6) Belov 294, 7) Maltsev 285, 8) Andrew Young, Storbritannia 261, 9) Andrew Musgrave, Storbritannia 249, 10) Tsjervotkin 237.

Øvrige norske (topp 30): 11) Emil Iversen 219, 16) Hans Christer Holund 176, 25) Sindre Bjørnestad Skar 120.