Bohinen håper landslagsstjerner boikotter Israel-kampen – nektet selv å spille

Det er i en fersk episode av fotballpodkasten Toppfotball at Bohinen snakker om episoden i 1995 og håpet om at noen av dagens landslagsstjerner boikotter den kommende VM-kvalifiseringskampen mot Israel.

30 år er gått siden Bohinen ga daværende landslagssjef Egil «Drillo» Olsen beskjed om at han ikke var aktuell for å spille mot Frankrike. Bakgrunnen var landets atomprøvesprengninger i Stillehavet.

– På den tiden var tanken på atomkrig fersk. Jeg var ung og litt redd for det. Vi så hvilken vei verden gikk. Jeg tenkte at jeg kunne bruke min status som landslagsspiller og forbilde for unge til å vise at det går an å si ifra, sier Bohinen i podkasten.

– Skal du gjøre noe sånt, må du gjerne ofre noe på veien. Jeg ofret den landskampen, legger han til.

Hører sammen

Deretter blir temaet den kommende landskampen mot Israel på Ullevaal. Den har Gaza-krigen som bakteppe.

– Folk sier at idrett og politikk ikke hører sammen, men er det noe som historisk hører sammen, er det idrett og politikk. Politikken bruker idretten og motsatt. Jeg hadde håpet at det var én eller to i den norske troppen som sier «jeg kan ikke være med på denne kampen», sier Bohinen.

Han tror landslagssjef Ståle Solbakken ville ha akseptert en slik avgjørelse.

Innholdsrik karriere

Bohinen har en lang karriere bak seg i fotballen. For Norges landslag står han med 49 kamper og ti mål.

Spillerkarrieren inneholdt opphold i klubber som Vålerenga, Viking, Young Boys, Nottingham Forest, Blackburn og Derby.

Etter det har han hatt trenerroller i blant annet Sandefjord, Aalesund, Sarpsborg 08, Stabæk og sist Jerv.

