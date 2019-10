– Jeg har et brennende ønske om å trene Vålerenga, på et eller annet tidspunkt. Det handler mest av alt om timing - for begge parter, sier Bohinen til VG.

Bohinen var Vålerenga-spiller i to perioder, i tillegg til at han hadde jobben som sportslig administrativ leder da Kjetil Rekdal ledet VIF til seriegull i 2005.

Den tidligere Blackburn-, Nottingham Forest- og Derby-spilleren kan også tenke seg en trenerjobb i England.

– Ønskedrømmen da er Nottingham Forest. Det hadde vært det morsomste, sier 50-åringen til avisen.