Bodø/Glimt feiret seriegullet med sin 26. seier av 30 mulige

Junker har scoret 27 mål i årets sesong, på 25 kamper. Det gir et scoringssnitt på smått utrolige 1,08. I en normalsesong ville han ha blitt suveren toppscorer i eliteserien. I år utfordres han av Kristiansunds Pellegrino, som har 25 mål på 26 kamper.

– Det er ikke det viktige i dag. Det er den prestasjonen vi gjorde. Det er en fornøyelse å få de scoringene, det viser hva slags lag vi er, sa Junker til Dplay.

Ingen har scoret så mange mål i en eliteseriesesong på 2000-tallet som Junker har levert i år. Han klarte imidlertid ikke å slette Odd Iversens rekord på 30 mål i 1968, eller matche Harald Martin Brattbakk (28) fra en av Rosenborgs gullsesonger.

Med 103 mål setter Glimt uansett rekord i antall mål for en sesong, og laget gikk gjennom sesongen uten poengtap på hjemmebane: 15 seirer og 59-11 i målscore var fasit på Aspmyra.

Sondre Brunstad Fet ordnet 1-0 etter et kvarter, etter assist fra Junker. Så la dansken på til 2-0 med en goalgetterscoring etter 21 minutter, og 3-0 i siste ordinære spilleminutt.

Berg: En drøm og surrealistisk

Glimt avslutter årets sesong på 81 poeng. Poengsnittet på 2,7 forteller alt om hva slags sesong gultrøyene har levert. Ned til toer Molde er det 19 poeng. Kun ett tap er det blitt, da Molde vant 4-2 på eget gress.

– Det er stolthet, det er som en drøm som går i oppfyllelse for meg som er fra Bodø, og har vokst opp med et lag som har gått litt opp og ned. Å stå her nå med et lag som har vunnet serien er litt surrealistisk, sa Patrick Berg.

Han er sønn av Ørjan Berg, nevø av Runar Berg og barnebarnet til Harald «Dutte» Berg.

– Det betyr ekstremt mye, både onkel og bestefar og alle har cupgull, så nå kan jeg si at jeg er den første med seriegull, sa Berg.

Viking ender på sjetteplass, 37 poeng bak Glimt.

Avsluttet med et festklart gjesp

Krigen om hvem som skal bli toppscorer i eliteserien er den eneste konkurransen Bodø/Glimt er med i der spenningen ikke har vært drept for lengst.

Det var også der spenningen lå lørdag. Glimt hadde gjort klart til gullfest på et hotell i nærheten av Aspmyra. I ruskevær ble det ikke den festforestillingen på banen man kanskje kunne vente seg.

Glimt var riktig nok gode i første omgang. Da hadde både Philip Zinckernagel, Ulrik Saltnes og flere gode sjanser. Og Glimt scorer alltid. Første mål kom etter et kvarter da Junker fikk ballen på topp og la til rette for Brunstad Fet, som bredsidet den i mål.

Dermed ble Glimt det første laget som scoret i samtlige serierunder siden det ble 30 lag i den norske eliteserien.

Da Junker la på til 2-0 etter å ha plukket opp en retur og enkelt trillet ballen i mål fem minutter senere, luktet det målfest.

Men avslutningene etter det endte utenfor eller ble avverget av en god Iven Austbø i Viking-målet.

2. omgang ble et gjesp, der Bodø/Glimt-spillerne virket klare for fest. Minutter før full tid våknet Junker til live igjen og trillet inn sitt mål nummer 27.

– Det blir nok en fest, litt tonet ned på grunn av korona, men det får vi ta, sa Berg.

Hvor mange forsvinner fra Glimt?

For Viking ble det en ventet avslutning på en kaossesong som har endt med sjetteplass. Kampen var Bjarne Berntsens siste som trener. Han fikk ikke fornyet tillit av klubbledelsen til å bli med i 2021-sesongen.

Spørsmålet er hvor mange av Glimt-spillerne som blir med videre. Det er mange hete salgsobjekter i det historiske gullaget. Jens Petter Hauge forsvant til Milan midtveis i sesongen.

Danskene Zinckernagel (på utgående kontrakt) og Junker, og midtbanegeneral Patrick Berg, er spillere flere klubber sikler etter.

– De fleste spillerne, minus Philip, er på kontrakt. Jeg satser på at toget går videre, det er det som er vår ambisjon, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Han er nevnt av New York Times-journalist Rory Smith som en kandidat til prisen som årets trener i verden, og kan også kalles et salgsobjekt.

Etter kampen fikk Glimt-spillerne utdelt sine gullmedaljer på Aspmyra der Halvdan Sivertsen ledet an i allsangen.

Laget satte en historisk poengrekord med 81 poeng og endte på 103 scoringer, tidenes meste i en sesong i Norge.

Eliteserien menn lørdag:

Bodø/Glimt – Viking 3-0 (2-0)

Aspmyra stadion: 600 tilskuere.

Mål: 1-0 Sondre Brunstad Fet (14), 2-0 Kasper Junker (21), 3-0 Junker (89).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Viljar Vevatne, Viking.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Morten Konradsen fra 77.), Marius Lode, Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Hugo Vetlesen fra 83.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Ola Solbakken.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Henrik Heggheim, Axel Óskar Andresson, Viljar Vevatne – Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg (Rolf Daniel Vikstøl fra 85.), Joe Bell – Zymer Bytyqi (Tommy Høiland fra 46.), Yann-Erik de Lanlay (Sondre Auklend fra 72.), Fredrik Torsteinbø.

Eliteserien fotball menn lørdag, 27. og 30. runde:

Molde – Sarpsborg 5-0 (3-0)

Bodø/Glimt – Viking 3-0 (2-0)

Odd – Strømsgodset 1-3 (1-1).

Resten av 30. og siste runde spilles slik tirsdag 22/12: Brann – Odd, Kristiansund – Haugesund, Mjøndalen – Aalesund, Sandefjord – Rosenborg, Strømsgodset – Stabæk, Vålerenga – Start.