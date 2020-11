Bodø/Glimt ble historisk seriemester. Første vinner fra Nord-Norge

Ett poeng ville være nok for Glimt i kampen mot Strømsgodset for å sikre klubbens første seriegull. Det er også det første seriegullet til en nordnorsk klubb.

Duoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel hadde meg seg dansk dynamitt til Drammen og sørget for at gultrøyene var oppe i 2-0 før tolv minutter var spilt. Valdimar Ingimundarson reduserte seks minutter før slutt, men takket være en god Nikita Khajkin i Glimt-buret ble det ikke flere mål for et nedrykkstruet Godset.

Glimts gullfeiring søndag kveld vil gå uten de ferske landslagsspillere Marius Lode og Patrick Berg, som sitter i karantene etter at det ble påvist koronasmitte i landslagstroppen.

Strømsgodset ligger på kvalifiseringsplass, ett poeng bak Start og Brann. Drammenserne har ikke vunnet en seriekamp på sine elleve siste forsøk.

Sjanserikt

Kveldens oppgjør startet med solid Glimt-dominans. En liggende Junker brukte knottene til å sette kampens første mål og sitt 19. mål for sesongen.

Salvesen kom til en god mulighet da Godset-spillerne sto i kø i Glimt-feltet, men spissens heading gikk over. Like etter var Zinckernagel på plass på 17 meter. Et noe passivt Godset-forsvar sto og så på at dansken dunket inn ballen hardt og lavt til venstre.

Deretter skapte Godset flere gode muligheter. Etter 30 minutter kom Ingimundarson fri og headet hardt mot mål, men Khajkin reddet godt. Keeperen måtte igjen fram med hanskene da Lars-Jørgen Salvesen avsluttet fra 17 meter etter 39 minutter. Minuttet senere var han godt plassert og reddet igjen på Valdimar Ingimundarsons avslutning.

Khajkin, som flere sådde tvil om før sesongen, sto nok en god kamp og sørget nærmest egenhendig for at Strømsgodset ikke scoret før pause.

Gulljubel

Strømsgodset fortsatte sitt gode spill etter pause og hadde ballen mest. Men innleggene var ikke alltid presise, og Khajkin tok det han skulle på det som kom fra drammenserne som sliter i bunnen av tabellen.

Glimt tok mer over og fikk muligheten til å avgjøre det hele ved Ola Solbakken etter en time, men han gikk for egne muligheter, og Viljar Myhra reddet godt. Han ville ikke være noe dårligere enn Glimts Khajkin og vartet opp med en ny kjemperedning på et hardt skudd fra Elias Hagen.

Glimt fortsatte å skape sjanser på kontring mot et offensivt Godset. Solbakken satte opp Junker i en god posisjon, men spissen skjøt over.

Ingimundarson reduserte etter et flott innlegg av Mikkel Maigaard med seks minutter igjen. Godset satte inn en sluttspurt, men Khajkin var stødig og holdt ballen unna nettmaskene og sikret seier for Glimt, som kunne gjøre seg klare til å feire sitt historiske seriegull.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn søndag:

Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-2 (0-2)

Marienlyst stadion: 200 tilskuere.

Mål: 0-1 Kasper Junker (4), 0-2 Philip Zinckernagel (12), 1-2 Valdimar Ingimundarson (84).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Victor Boniface, Bodø/Glimt.

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Niklas Gunnarsson, Duplexe Tchamba, Halldor Stenevik (Andreas Rosendal Nyhagen fra 90.) – Johan Hove (Aleksander Stenseth fra 90.), Herman Stengel, Mikkel Maigaard – Valdimar Ingimundarson, Lars-Jørgen Salvesen (Kristoffer Tokstad fra 74.), Moses Mawa.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Isak Helstad Amundsen, Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan – Vegard Leikvoll Moberg (Elias Kristoffersen Hagen fra 46.), Ulrik Saltnes, Morten Konradsen (Sondre Brunstad Fet fra 66.) – Philip Zinckernagel (Victor Boniface fra 81.), Kasper Junker, Ola Solbakken (Runar Hauge fra 81.).

Eliteserien fotball menn søndag, 25. runde:

Haugesund – Sandefjord 3-2 (2-1)

Kristiansund – Mjøndalen 1-0 (1-0)

Odd – Start 1-2 (0-0)

Sarpsborg – Viking 1-2 (0-0)

Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-2 (0-2).

Spilt lørdag: Stabæk – Molde 0-3, Aalesund – Vålerenga 1-1.

Spilles tirsdag: Rosenborg – Brann.