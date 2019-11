«Stig Inge Bjørnebye har meddelt styret i Rosenborg at han ikke ønsker en ny periode som sportslig leder i klubben. Kontrakten hans løper til mars 2021, men klubben og Stig Inge er enige om at det er lite hensiktsmessig å jobbe «på oppsigelse» i en slik funksjon. Han slutter derfor på dagen», heter det i en pressemelding fra Rosenborg torsdag.

– Fem år i en så intens jobb som dette er nok. Det kan være greit med litt utluftning. Jeg er ikke på noen måte tuppet ut av Brakka. Jeg er tilbake på mandag, jeg er tilbake på neste kamp, sa Bjørnebye på en pressekonferanse torsdag.

– Prosessen har vært helt konfliktfri, det har vært helt udramatisk, sier Bjørnebye, som ber om å bli trodd på at han ikke slutter som et resultat av klubbens svake resultater det siste året.

Totalt sett har Rosenborg hatt betydelig sportslig suksess i Bjørnebyes periode som sportslig leder. Klubben har vunnet fire seriegull og tre cuptitler de siste fem sesongene. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem mulige gruppespill i europaligaen.

RBK opplyser at klubben har bedt om at Bjørnebye fortsetter som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeningen ECA. Det har han stilt seg positiv til.

Bjørnebyes oppgaver vil bli ivaretatt av interne ressurser inntil Rosenborg har fått på plass en permanent sportslig leder.

– Nå får vi sette oss ned og se hvordan vi løser oppgavene internt. Men så starter vi jobben med å finne en etterfølger parallelt, sa daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

Fakta om Stig Inge Bjørnebye:

Dette er fotballederen og den tidligere -spilleren Stig Inge Bjørnebye:

* Alder: 49 år (født 11. desember 1969 i Elverum)

* Klubber som aktiv spiller: Elverum, Strømmen, Kongsvinger, Rosenborg, Liverpool, Brøndby og Blackburn.

* Klubber som trener: Assistenttrener for Norges A-landslag (2003-2006), hovedtrener i Start (2006-2007).

* Sportslig leder i Rosenborg fra 2015 til 2019.

* Landskamper/mål: 75/1

* Aktuell: Ga seg torsdag som sportslig leder i Rosenborg med umiddelbar virkning.