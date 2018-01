Bjørndalen: - Vet jeg kan komme i form

Sport

Av Stian Johnsen

RUHPOLDING: Det hjalp lite at Bjørndalen skjøt to fulle hus på liggende på 20-kilometeren i Tyskland og gikk et langrenn som var bedre enn mye av det han har vist tidligere denne sesongen.

Bjørndalen endte til slutt på 42.-plass og var slått med fire minutter og 43 sekunder av den suverene vinneren Martin Fourcade.

– Jeg har hatt fokus på dette rennet. Jeg er fortsatt litt i bobla og tenker «hva var det som skjedde der?». Det var en serie der med to lave skudd som jeg ikke helt kan skjønne, sa Bjørndalen til pressen etter målgang.

– Jeg tenker ikke så mye videre. Det var dette rennet jeg har fokusert på, og nå gikk ikke det så bra, så da får vi se hva som skjer videre, la veteranen til.

Vrakes?

Med onsdagens nedtur kan Bjørndalen se langt etter å gå helgens fellesstart i Ruhpolding. 43-åringen er i tillegg allerede vraket til det norske laget på stafetten.

Dermed har han ikke flere sjanser til å vise seg fram før det endelige OL-uttaket gjøres etter rennene i Sør-Tyskland.

– Jeg er ikke landslagssjefen, så jeg bruker ikke en kalori på å tenke på om jeg skal tas ut, sa Bjørndalen til NTB.

– Det er klart at man har et ønske om å komme til OL, men det å bare komme OL … du skal helst ha noe der å gjøre, da. Alt er mulig å få fram av form til OL. Jeg vet at jeg kan klare det. Nå føler jeg at det fysiske er på gang, og skytingen var mye bedre til dels i dag.

Les også: Full strid om OL-deltakelse: https://www.dagsavisen.no/sport/full-strid-om-bjorndalens-ol-sjanse-1.1082631

Tung sesong

Skiskytterkongen fra Simostranda har slitt tungt hele inneværende sesong. Hele seks norske løpere har i vinter prestert bedre enn ringreven med 95 verdenscupseirer på merittlista. Slikt blir det neppe OL-billett av.

Landslagstrenerne Egil Kristiansen og Siegfried Mazet har varslet at det endelige OL-uttaket vil bli gjort etter denne ukens verdenscuprenn i Sør-Tyskland.

– Det er nok vanskelig for ham nå. Jeg tror ikke han er en som vil dra til OL uten gode resultater. Han trenger en god følelse på skytebanen og på ski, og det er noe han ikke har følt denne sesongen, sa Mazet.

Allerede før onsdagens normaldistanse i Ruhpolding tydet alt på at OL-toget hadde gått for Bjørndalens del med hensyn til å få gå sprinten og jaktstarten i Pyeongchang. 20-kilometeren framsto som 43-åringens eneste reelle individuelle OL-sjanse.

Nå kan den sjansen også ha gått fløyten.

Seks OL

Før jul ble Simostranda-karen nummer 18 på normaldistansen i Östersund. Da var han også inne blant de fire beste nordmennene. En ny bra prestasjon onsdag ville styrket muligheten til å få gå distansen i OL.

Faktisk havnet samtlige norske løpere foran Bjørndalen onsdag. Johannes Thingnes Bø ble nummer tre, mens Erlend Bjøntegaard ble nummer 21, Henrik L'Abée-Lund 24, Emil Hegle Svendsen 30 og Vetle Sjåstad Christiansen 35.

Bjørndalen startet sin olympiske karriere under OL på Lillehammer i 1994. Siden har han deltatt i fem vinterleker. Åtte gull og ytterligere fem olympiske medaljer har det blitt på veien.

Ved siden av å vinne 95 verdenscupseire har 43-åringen vunnet verdenscupen sammenlagt ikke mindre enn seks ganger. I perioden fra 1996/97 til 2008/09 var han på pallen i verdenscupen sammenlagt hvert eneste år.

Treneren i villrede

Skytetrener Siegfried Mazet forsto lite av hvorfor Ole Einar Bjørndalen bommet to ganger på liggende skyting.

Bjørndalen hadde startet rennet bra med brukbar fart i sporet og to fulle hus på standplass. Så kom den andre liggende skytingen som kostet ham en topp-10-plassering og kanskje en OL-plass.

– Jeg forstår ikke helt hvorfor han skjøt slik. Det kan jeg ikke forklare dere, sier Mazet mens han viser de norske journalistene skytetavla fra Bjørndalens tredje besøk på standplass.

Den viser at han satte de tre første skuddene midt i blinken, mens de to neste havnet et stykke under.

Heller ikke Bjørndalen selv hadde en forklaring på bomskuddene.

– Det var to lave skudd som jeg ikke helt kan skjønne. Jeg kan ikke forklare hvorfor det skjedde. Det kan være at jeg fikk et pulsslag. Det er det eneste jeg kan tenke meg nå, men jeg har ingen forklaring på det, sa han.

Mazet skal sammen med landslagstrener Egil Kristiansen og konstituert idrettssjef Per Arne Botnan plukke ut Norges herrelag til OL. Det er høyst usikkert om Bjørndalen kniper en av de tre plassene bak Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen.

Selv tror skiskytterveteranen, som overrasket med OL-gull på sprinten i Sotsji i 2014, at han kan komme i form til OL. Problemet er at han har 18.-plass som beste resultat denne sesongen.

– Tidligere sesonger har han hatt noen veldig bra resultater, og noe litt lavere. Men denne sesongen har han ingen gode referanser som vi kan bruke. Det er tøft, sa Mazet. (NTB)