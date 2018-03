Bjørndalen skjøt feilfritt i comebacket

Sport

Av Geir Andreassen

Veteranen var i mål 40,4 sekunder bak vinnertiden i Kontiolahti. Av de norske var Johannes Thingnes Bø best med sin fjerdeplass. Stryningen var i ledelsen før siste skyting, men med to bomskudd skjøt han seg ut av seierskampen.

Det ble heller ingen pallplass på Bø, som endte 19 sekunder bak Sjipulin.

– Jeg var en bom fra seieren og da er det dumt å bomme to ganger. Farten i sporet og skiene var derimot god, sa Bø til NRK.

Bjørndalen gjorde torsdag comeback i verdenscupen etter å ha stått over siden Ruhpolding i januar. OL gikk også uten 44-åringen etter at han ble vraket til lekene i Sør-Korea. To 18.-plasser var det beste han hadde å vise til i verdenscupen før OL-uttaket.

Det var en tent Bjørndalen som stilte til start. Han hadde tapt 23 sekunder til ledende Johannes Thingnes Bø på den første runden, men med feilfri liggende skyting hang han med. På standplassoppholdet knappet han inn fire sekunder.

Bjørndalen var også feilfri på stående skyting. Da gikk ut som nummer fem og hadde 23 sekunder opp til lederen. På sisterunden tapte han en del tid.

– Det var bra dette. Bra skyting. Sisterunden var tung, men jeg følte meg i bra form. Det gikk likevel ikke så fort framover, så det ble en stusslig sisterunde. Det var ikke bra. Jeg får ikke noe fart og sliter i nedoverbakkene, sa Bjørndalen til NRK.

Rufsete på stående

Johannes Thingnes Bø hadde muligheten til å knappe innpå Martin Fourcades verdenscupledelse. Fourcade stilte ikke til start på grunn av sykdom. Han ble observert på vei bort fra stadion like før start. Det er ventet at den franske stjernen går søndagens fellesstart.

I kjent stil banket Bø ned alle blinkene på liggende og gikk ut i ledelse. Han økte forspranget inn til stående skyting, men etter en litt rufsete stående serie ble det to strafferunder. Han gikk ut 22 sekunder bak lederen, men klarte ikke å knappe inn med mer enn tre sekunder på sisterunden.

Anton Sjipulin fikk ikke gå i OL. Russeren virket både rask i sporet og solid på standplass. Med feilfri skyting holdt han nesten samme fart som Bø. Latvieren Andrejs Rastorgujevs skjøt feilfritt på vei inn til annenplassen. Han var 5,8 sekunder bak Sjipulin.

Storebror Bø langt bak

Henrik L'Abée-Lund lå bra an inn til siste stående, men bommet en gang på stående. Dermed havnet rett utenfor topp ti med sin 11.-plass.

Lars Helge Birkeland skjøt fullt hus etter begge standplassbesøkene, men holdt ikke så veldig høy fart i sporet. Han endte til slutt på 14.-plass.

Erlend Bjøntegaard bommet én gang på liggende, men fikk ikke flere bomskudd og ble nummer 24.

Tarjei Bø var først ut av nordmennene, men fikk ødelagt sprinten med to bom på liggende skyting. Han fikk nok en runde på stående, og dermed ble han med sin 33.-plass dårligste nordmann på torsdagens sprint. (NTB)