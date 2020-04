Bjørndalen bidro til skiskytterforbundets aprilspøk

Det var Det internasjonale skiskytterforbundet som på egne nettsider forsøkte å lure sine lesere.

I en nyhetsoppdatering onsdag morgen ble det henvist til at internasjonal skiskyting har sterke tradisjoner med hensyn til å fornye seg, samtidig som også tradisjoner står sterkt. Videre ble det opplyst at klassisk stil nå gjeninnføres som obligatorisk stilart under den tradisjonsrike normaldistansen.

Endringen ble hevdet å mangle kun de enkelte særforbundenes godkjennelse, og rennsjefen i Det internasjonale skiskytterforbundet, Borut Nunar, opplyste at utøverkomiteen var forespurt i saken og hadde stilt seg positiv.

Selv Ole Einar Bjørndalen stilte seg tilsynelatende bak endringen.

– Dette føles fantastisk. Jeg vokste opp med klassiske ski, og jeg er norsk mester i langrenn i klassisk. Jeg tror dette blir fantastisk for skiskytingen, sa skiskytterkongen i artikkelen.

Onsdag kveld vedgikk så IBU det mange allerede hadde skjønt, at stuntet var en aprilspøk.

«Vi håper vi fikk dere til å smile i dag. Vi skal ikke tvinge utøverne til å konkurrere i klassisk stil», het det i forbundets kanaler i sosiale medier.