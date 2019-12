Bjarte Myrhol går glipp av EM.

37-åringen har fått et tilbakefall med en sykdom han har slitt med siden i sommer. Han ble i november operert for et hull i tarmen, skriver VG.

– Jeg fikk et skremmeskudd på lille julaften og tilbrakte den på sykehus. Disse smertene kommer veldig fort opp. Det er så vondt som man kan ha det, sier Myrhol til avisen.

Norges første kamp går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

(©NTB)