England er i VM-semifinale mot Kroatia onsdag og vil med seier være klar for sin annen mesterskapsfinale noensinne. Omsider er det håp om at gjengen som slo Vest-Tyskland 4-2 på Wembley for 52 år siden kan få selskap.

Banks sier til Daily Telegraph at han og lagkameratene aldri har følt at fotballforbundet (FA) ga dem den anerkjennelsen de fortjente.

– Jeg håper at dagens spillere, om de lykkes i VM, vil oppleve at FA setter større pris på dem enn de gjorde på oss. De vil ha fortjent det, sier Banks, som nå er 80 år gammel.

– FA gjorde ingenting for oss. Jeg ble svært skuffet over forbundet når jeg tenker på hva de kunne ha gjort.

Solgte trøya

Banks spilte 73 landskamper for England i årene 1963 til 1972. Karrieren som toppkeeper tok slutt da en bilulykke i 1972 kostet ham synet på høyre øye.

Banks sier at både han og andre verdensmestere fra 1966 har måttet selge unna kjære minner fra karrieren for å få endene til å møtes.

– I mitt tilfelle var det trøya jeg brukte i finalen. Det var 10 eller 15 år siden, men jeg har fortsatt medaljen, sier han.

Mange av de andre på finalelaget har solgt både medalje, trøyer, støvler og andre minner.

På 1960-tallet var ikke fotballstjerners lønninger bedre enn at mange fikk økonomiske problemer etter karriereslutt. Spillerne som representerer England i dag lever i en helt annen økonomisk hverdag.

Hurst arrangerte

– Jeg håper dagens spillere vil få større anerkjennelse fordi det er så lenge siden landslaget har hatt slik suksess, sier Banks.

– De tjener også mye bedre i dag. Da jeg ble profesjonell, tjente jeg i begynnelsen 20 pund i uka. Vi var bare glade for å kunne leve av fotballen.

Han forteller at gjenforeningssammenkomster for VM-laget ble arrangert av Geoff Hurst, som gjorde hattrick i finalen, ikke av fotballforbundet. Nå er det slutt også på det, etter at flere spillere er døde og andre alvorlig syke.

– Vi pleide å samles i egen regi, og det var Geoff som sto bak det. Vi fikk ha med konene våre, spilte golf og overnattet på et hotell. Vi gjorde det ganske lenge, men nå er det ikke mulig lenger. Flere lider av alzheimers, og noen er borte. Geoff måtte slutte å invitere, og vi var alle lei for det, sier Banks.

