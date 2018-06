Sport

19.10: 10.000 meter menn.

Åpningsseremonien går av stabelen 19.45, men det er mye som skjer før den tid. Blant annet skal Sondre Nordstad Moen forsøke å slå Are Nakkims norske rekord på 10.000 meter. Rekorden lyder på 27.32,52 mens Nordstad Moens rekord på bane er 28.15,12. Men i gateløp over samme distanse har han vært helt nede på 27.55.

20.03: 400 meter hekk kvinner.

Ikke den øvelsen Norge er størst favoritt, men vi har to jenter på start og Amalie Iuel og Line Kloster er utfordrere i feltet.

Første Ingebrigtsen

20.10: 1500 meter menn.

Her løper yngstebror Ingebrigtsen. Steinar Hoen sa på en pressekonferanse tidligere i uka at det først var planlagt et U20-felt, deretter et U23-felt før det ble for sterkt og nå løper Jakob Ingebrigtsen i et sterkt seniorfelt.

20.20: 3000 meter hinder for kvinner.

En av duellene Bislett Games selv har promotert er norske Karoline Bjerkeli Grøvdal som skal opp mot den amerikanske verdensmesteren Emma Coburn, men også kenyanske Hyvin Kiyeng blir å regne med.

20.35: 100 meter kvinner.

Ezinne Okparaebo er klar for en ny 100-meter på Bislett. Hun blir nok ikke å regne med helt i toppen, men det skal bli spennende å se hva Norges raskeste kvinner kan få til.

20.45: 800 meter kvinner.

Også her stiller Norge med to kvinner. Yngvild Elvemo og Hedda Hynne skal få det tøft med å blande seg inn helt i toppen, men kan være med å kjempe om en grei plassering og forhåpentlig løpe inn til gode tider.

20.58: 100 meter hekk kvinner.

Isabelle Pedersen har vist god form i starten av sesongen og med en heltent bergenser på startstrek på Bislett kan det fort bli ny bestenotering for Pedersen. 12,75 er hennes personlige rekord, men hun har allerede løpt på 12,76 i år.

– Selv om jeg alltid vil være bergenser og litt nordlending, så er det her i Oslo jeg bor, og Bislett er Norges nasjonalstadion. Her får du bare løpt én gang i året, og da blir dette veldig personlig, sa Pedersen til NTB tirsdag.

Warholm mot Samba

21.25: 400 meter hekk menn.

Karsten Warholm fikk tøff konkurranse da han sesongdebuterte i Roma for en uke siden. Nordmannen så lenge ut til å vinne løpet, men bommet litt på inngangen til den siste hekken og Abderrahman Samba fra Qatar passerte Warholm på oppløpet.

– Det er alltid kjekt å ha ting man kan forbedre, sa Warholms trener Leif Olav Alnes til NRK etter løpet i Roma.

Det var likevel et svært positivt løp fra Karsten Warholm som satte ny personlig, og norsk, rekord med tida 47,82. Det skal derfor bli veldig moro å følge Warholm på hjemmebane i kveld og se om han kan slå Samba her. Tiden i Roma gjorde for øvrig Warholm til den fjerde raskeste europeeren gjennom tidene.

Drømmemila

21.50: Drømmemila, eller en engelsk mile om du vil.

Dette blir kveldens siste øvelse og her skal forhåpentlig en flott norsk dag rundes av med hjemmeseier. Og hvem er best av brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen? Tøffeste utfordrer kan bli kenyanske Elijah Manangoi.

Her er hele programmet fra start til mål (DL = Diamond League-øvelse):

17.50: 100 m hekk kvinner nasjonal

17.58: 100 m menn

18.00: Spyd kvinner (DL)

18.01: Lengde kvinner.

18.08: 100 m kvinner nasjonal

18.13: 400 m menn nasjonal

18.18: 400 m kvinner nasjonal

18.23: 800 m menn nasjonal

18.29: 800 m kvinner nasjonal

18.30: Stav kvinner (DL)

18.35: 200 m kvinner nasjonal

18.40: 200 m menn nasjonal

18.45: 1500 m menn nasjonal

18.57: 4 x 200 m blandet stafett

19.10: 10.000 m menn

19.15: Kule menn (DL)

19.45: Åpningsseremoni

20.03: 400 m hekk kvinner(DL)

20.05: Høyde menn (DL)

20.10: 1500 m menn

20.17: Tresteg kvinner (DL)

20.20: 3000 m hinder kvinner (DL)

20.35: 100 m kvinner (DL)

20.45: 800 m kvinner (DL)

20.50: Diskos menn (DL)

20.58: 100 m hekk kvinner

21.10: 200 m menn (DL)

21.25: 400 m hekk menn (DL)

21.40: 400 m kvinner (DL)

21.50: 1 engelsk mil menn (DL).