Daniel Berntsen syntes ikke han fikk de sjansene han fortjente i Vålerenga og ble solgt til sin egen fødeby i vinter. Vi så umiddelbart at han jaktet en scoring i akkurat denne kampen. Og selvfølgelig fikk han den til slutt da keeper Adam Larsen Kwarasey ikke klarte å stoppe skuddet hans etter pause som ga hjemmelaget en 3-0 ledelse.

– Ja, dette var et takk for sist, sa Daniel Berntsen til Eurosport etter kampen. Han gikk av banen til stående applaus. VIF-spillerne gikk av banen med flere spørsmål enn svar: Hvorfor så snille?

For et år siden sjokkerte Vålerenga med å lede 4-0 før en halvtime var spilt på Alfheim. Denne gangen så det motsatt ut. Tromsø kunne med hell ledet med tre scoringer etter samme tidsrom.

– Pinlig opptreden av oss, sa kaptein Jonatan Tollås Nation til Eurosport. – Vi hadde tydeligvis helt flatt batteri, la han til.

Enkle baklengsmål

Dette flate batteriet ga altså to baklengs før pause. Scoringene kom etter situasjoner man egentlig kan gardere seg mot:

1-0: Daniel Berntsen dro opp angrepet, en klarering fra Amn Nouri ble en trilleball rett i beina på Kent-Are Antonsen som dro til med strak vrist fra 17 meter. Slikt blir det prosjektiler av.

2-0: Landets beste dødballfot, som til hører Morten Gamst Pedersen, hamrer inn en corner på første stolpe der comeback-man Simen Wangberg på avtalt vis møter og stusser ballen bakover i nettet. Like forutsigbart som det var ypperlig utført. Slike situasjoner kan man ikke stå og se på. Dette skjedde i siste angrep før pause.

Johnson misbrukte mulighetene

Sam Johnson var toppscoreren på banen og med marginer med hadde han scoret to mål i denne kampen. Rett før pause viste han sin raske teknikk etter innlegg fra Amin Nouri, men den tidligere VIF-keeperen Gudmund Kongshavn fikk styrt ballen i stanga og ut. Men det var faktisk VIFs første sjanse denne kvelden.

Og fem minutter etter pause hadde han litt for tung ryggsekk på seg da han fra kanten av 5-meteren blåste ballen over. Oppspillet fulgte en plan: Det lange kastet fra Samuel Kari Fridjonsson ble stusset vider i feltet av Felipe Carvalho. Johnson brente kampens største sjanse utenom scoringene.

Overrasket Tromsø-trener

Tromsøs finske trener Simo Valakari lurte på i pausen hvor det ble av Vålerengas aggressive press. Det var slik han trodde de skulle presse. Han forventet mer av det etter pause.

Men Vålerenga valgte å variere presshøyden mye og laget starret med å lagge seg lavt mot et ballbesittende Tromsø. Problemet er at lavt press ofte skaper passitivitet. Og Daniel Berntsen kunne utnyttet dette tidlig da han fikk gå og gå og skyte hårfint utafor før to minutter var spilt.

Lavt press kler ikke lag som Ronny Deila trener. Man gir samtidig fra seg aggressivitet. Det var neppe meningen. For det går an å være aggressive selv om man ikke jager ballen hele tida.

Men ingen av kantene fungerte, Daniel Fredheim Holm var valgt bort fordi han kjente på noe i muskulaturen og Chidera Ejuke fikk ingenting ut av sine forsøk. Tromsø hadde viktige Gjermund Åsen tilbake og han vant midtbanekrigen mot VIF-spillerne.

Dermed ble dette seende ut som et halvhjertet forsøk av et VIF-lag som hadde vunnet på Alfheim de siste tre gangene og altså ikke tapt for Tromsø siden i mai 2012.

VIF ønsker å variere pressehøyden. Utforfringen er å takle omstillingen, å ha evnen til å gire om. I denne kampen var den egenskapen fraværende.

Lillestrøm på lørdag

Det er bare å komme seg sørover igjen og lade batteriene til lørdagens feberhete duell mot Lillestrøm. Halvparten av billettene er allerede solgt, men de som kommer vil se den andre versjonen av Vålerenga: Den som ikke tillater motstanderen å bygge opp noe som helst.

Dette var Vålerengas første tap siden 7. april (1-4 for Strømsgodset). Og første tap på bortebane siden 2. april (0-3 for Sarpsborg 08). Alt har en ende.

Men da har også noe annet en begynnelse. Trener Ronny Deila hadde ingen god forklaring på passiviteten.

– Vi må finne ut av årsakene. Vi er tamme og taper duellene. Vi tapte kampen før pause, etter hvilen ble det noe bedre, sa Ronny Deila.

Han presiserer overfor Dagsavisen at Daniel Fredheim Holm var halvskadet, og at de derfor brukte Simen Juklerød i stedet.

Men vi vet hvor skuffet han var. Han vil se aggressiviteten sprute. Her var den like langt unna som nordlyset på en lys sommerkveld.

Igjen kunne Vålerenga tatt et langt steg fram og bitt seg fast i tetsjiktet på tabellen.

Laget er ikke der ennå. Første tap på ti kamper er jo ikke noe å skamme seg over. Overraskelsen var måten det kom på. Var planen å legge seg lavt og la Tromsø styre?

Nei, og det hadde selv ikke Tromsø ventet. Men slik ble det. Og VIF-spillerne luter fortsatt på hvorfor.

KAMPFAKTA

Tromsø – Vålerenga 3-0 (2-0)

Alfheim stadion: 3914 tilskuere.

Mål: 1-0 Kent-Are Antonsen (7), 2-0 Simen Wangberg (45), 3-0 Daniel Berntsen (77).

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder.

Gult kort: Chidera Ejuke, Abdi Ibrahim, Vålerenga.

Lagene:

Tromsø (3-6-1): Gudmund Kongshavn – Magnar Ødegaard, Simen Wangberg (Christian Landu Landu fra 62.), Jostein Gundersen – Robert Taylor, Kent-Are Antonsen, Daniel Berntsen (Slobodan Vuk fra 79.), Morten Gamst Pedersen, Gjermund Åsen, Lasse Nilsen – Runar Espejord (Mushaga Bakenga fra 75.).

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Abdi Ibrahim, Magnus Lekven – Simen Juklerød, Samuel Kari Fridjonsson (Peter Godly Michael fra 70.), Chidera Ejuke (Magnus Grødem fra 60.) – Sam Johnson.

Øvrige kamper i Eliteserien mandag:

Haugesund – Rosenborg 1-2 (0-2)

Haugesund stadion: 6502 tilskuere.

Mål: 0-1 Alexander Søderlund (2), 0-2 Søderlund (27), 1-2 Kristoffer Velde (88).

Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar.

Gult kort: Kristoffer Velde, Haugesund.

Rødt kort: Jacob Rasmussen (54, to gule), Rosenborg.

Lagene:

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen (Anthony Ikedi fra 64.), Ben Karamoko, Vegard Skjerve – Babajide Akintola, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Torbjørn Kallevåg (Kristoffer Velde fra 86.) – Christian Grindheim (Bruno Leite fra 40.) – Frederik Gytkjær.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Jacob Rasmussen, Anders Trondsen (Erlend Dahl Reitan fra 90.) – Pål André Helland (Besim Serbecic fra 71.), Alexander Søderlund, Jonathan Levi (Rafik Zekhnini fra 63.).

Kristiansund – Strømsgodset 4-0 (3-0)

Kristiansund stadion: 3886 tilskuere.

Mål: 1-0 Jonathan Parr (selvmål 10), 2-0 Liridon Kalludra (23), 3-0 Kristoffer Tokstad (selvmål 45), 4-0 Dan Peter Ulvestad (82).

Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden.

Gult kort: Nikita Baranov, Brent Lepistu, Kristiansund, Tokmac Nguen, Strømsgodset.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Bent Sørmo, Andreas Hopmark (Nikita Baranov fra 21.), Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Stian Aasmundsen, Pål Erik Ulvestad, Liridon Kalludra (Brent Lepistu fra 58.) – Bendik Bye, Daouda Bamba, Torgil Gjertsen (Benjamin Stokke fra 78.).

Strømsgodset (4-2-3-1): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Marius Høibråten, Jonathan Parr – Henning Hauger, Francisco Júnior (Francisco Santos da Silva Júnior) – Kristoffer Tokstad (Tokmac Nguen fra 46.), Bassel Jradi (Herman Stengel fra 75.), Eirik Ulland Andersen (Amahl Pellegrino fra 66.) – Marcus Pedersen.

Ranheim – Molde 3-1 (0-1)

Extra arena, Trondheim: 2655 tilskuere.

Mål: 0-1 Babacar Sarr (23), 1-1 Mads Reginiussen (49), 2-1 Kim Ove Riksvold (60), 3-1 Michael Karlsen (75).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Aslak Fonn Witry, Mads Reginiussen, Michael Karlsen, Andreas Helmersen, Ranheim, Etzaz Hussain, Molde.

Lagene:

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Aslak Fonn Witry, Christian Eggen Rismark, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Kristoffer Løkberg, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Kim Ove Riksvold (Øyvind Storflor fra 70.), Michael Karlsen (Andreas Helmersen fra 77.), Erik Tønne (Øyvind Alseth fra 88.).

Molde (3-4-3): Andreas Linde – Stian Gregersen, Babacar Sarr, Vegard Forren (Tobias Svendsen fra 80.) – Ruben Gabrielsen, Mathias Normann (Fredrik Aursnes fra 78.), Etzaz Hussain, Petter Strand – Eirik Hestad, Fredrik Brustad (Erling Braut Håland fra 67.), Mattias Moström.

Sandefjord – Sarpsborg 0-1 (0-1)

Komplett arena, Sandefjord: 2850 tilskuere

Mål: 0-1 Ole Jørgen Halvorsen (str. 44).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Lagene:

Sandefjord (3-4-3): Eirik Holmen Johansen – Lars Grorud (Victor Bindia fra 49.), Christer Reppesgård Hansen, El-Hadji Gana Kane – Herman Solberg Nilsen, Enric Vallès (Sabawon Shamohammad fra 71.), Emil Palsson (André Sødlund fra 64.), Joachim Solberg Olsen – Pau Morer, Pontus Engblom, Flamur Kastrati.

Sarpsborg (4-4-2): Aslak Falch – Jon-Helge Tveita, Joonas Tamm, Joackim Jørgensen, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen (Harmeet Singh fra 76.), Matti Lund Nielsen (Tobias Heintz fra 86.), Kristoffer Zachariassen, Amin Askar – Patrick Mortensen, Rashad Mohammed (Mikkel Agger fra 73.).

Stabæk – Odd 2-1 (0-0)

Nadderud stadion: 3381 tilskuere

Mål: 0-1 Torgeir Børven (53), 1-1 Ohi Omoijuanfo (70), 2-1 Tonny Brochmann (str. 85).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Tobias Borchgrevink Boerkeeiet, Jeppe Moe, Stabæk, Martin Broberg, Vegard Bergan, Elbasan Rashani, Bilal Njie, Odd.

Lagene:

Stabæk (4-3-3): Sayouba Mandé – Ronald Hernandez, Vadim Demidov, Daniel Granli, Jeppe Moe – Hugo Vetlesen, Tobias Borchgrevink Boerkeeiet, Tonny Brochmann (Andreas Hanche-Olsen fra 89.) – Ola Brynhildsen, Ohi Omoijuanfo, Franck Boli (Oscar Aga fra 63.).

Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Steffen Hagen, Vegard Bergan, Thomas Grøgaard – Martin Broberg (Jone Samuelsen fra 46.), Vebjørn Hoff, Markus André Kaasa (Fredrik Nordkvelle fra 70.) – Birk Risa, Torgeir Børven, Elbasan Rashani (Bilal Njie fra 79.).

Start – Bodø/Glimt 1-0 (1-0)

Sør arena: 3500 tilskuere.

Mål: 1-0 Espen Børufsen (7).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: José Isidoro, Jens Petter Hauge, José Ángel (José Ángel Jurado), Philip Zinckernagel, Kristian Fardal Opseth, Bodø/Glimt, Damion Lowe, Kristjan Floki Finnbogason, Jonas Deumeland, Tobias Christensen, Start.

Lagene:

Start (4-3-3): Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Damion Lowe, Simon Andreas Larsen, Elliot Käck (Henrik Robstad fra 33.) – Kasper Skaanes (Adnan Hadžic fra 74.), Afeez Aremu, Isaac Twum – Tobias Christensen, Kristjan Floki Finnbogason, Espen Børufsen (Kevin Kabran fra 66.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Henrique Schuck Friedrichin – José Isidoro, Martin Bjørnbak, Marius Lode (Patrick Berg fra 34.), Emil Jonassen – Ulrik Saltnes, José Ángel (José Ángel Jurado) (Geir André Herrem fra 81.), Philip Zinckernagel – Amor Layoni (Jens Petter Hauge fra 66.), Kristian Fardal Opseth, Trond Olsen.