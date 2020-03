Kunstgressbanene som er eid av Oslo kommune er stengt, men likevel er det mange mennesker som oppsøker dem og bruker dem som treningsarena for mindre grupper.

Nå er problemet blitt så stort at Oslo idrettskrets ber politiet om hjelp.

«Fotballbaner i Oslo har blitt fristed for uorganisert og ulovlig aktivitet i strid med smittevernlovgivningen. Anleggene er stengt etter kommunens instrukser, men like fullt er vi vitne til betydelig fotballaktivitet fra egenorganisert grupper. Idrettslag fortviler etter å ha stengt ned all aktivitet og permittert ansatte. Dessverre viser det seg at allmenn informasjon til befolkningen og klare retningslinjer fra idretten ikke hjelper», skriver generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets i et innlegg han har lagt ut på kretsens hjemmesider.

Han ber også om at folk melder fra til politiet hvis det er store grupper som er sammen.

– Idrettslagene håndhever dette helt fint, her er det særlig ungdom som tar seg til rette. På Kringsjå (Lyns kunstgressbane) så jeg skilt var aktivt fjernet. Men Lyn hadde gjort alt rett med hensyn til skjerming av banen, sier Magne Brekke til Dagsavisen.

Han er overrasket og skuffet over den lemfeldige holdningen som vises. Han oppfordrer hver dag til aktivitet, men ikke nå.

– Dette må tas på alvor. Enkeltpersoner som leker med en ball er ikke noe problem, men her spilles det regulær fotball, sier Brekke, som selv tok en befaring på flere baner i Oslo lørdag.

Han får også inn tips fra klubber som er fortvilet.

– Mange prøver å si fra, men får bare fingeren tilbake, forteller han.

Han har selv orientert politiet som er klar over problemet.

Stanset til 31. mars

«Vi er ikke ute etter å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller de to-tre barna som leker. Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket», skriver han.

All organisert fotballtrening er stanset til 31. mars. Det har Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund bestemt. Ingen klubber tilbyr aktivitet før denne datoen, og den kan også bli utsatt.

