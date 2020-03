Permitteringene blir iverksatt i alle ledd av organisasjonen, heter det i en pressemelding.

Permitteringsgraden varierer fra halv til hel stilling, og 53 av forbundets 60 medarbeidere er berørt.

– Målet er at man skal beholde evnen til å løse Bedriftsidrettens samfunnsbidrag når pandemien er over, nemlig å skape folkehelse gjennom fysisk aktivitet for den voksne befolkningen, sier generalsekretær Svenn Erik Bolle.

Bedriftsidretten er i stor grad selvfinansiert og lever av inntekter fra aktivitet de selv skaper. Det skulle vært avholdt mange arrangement og utendørs seriespill i nær framtid. Det vil oppstå et stort gap når inntektene uteblir og kostnader allerede er påløpt.

Bolle mener dette vil skape store økonomiske konsekvenser for hele organisasjonen.