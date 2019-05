Bayern-sjefen om kjøp av City-stjerne: – Finansielt vrient

Tyske Sané har vært satt i forbindelse med en overgang til Bayern de siste ukene. Årsaken skal være at kantspilleren ikke er hundre prosent fornøyd med tilværelsen i Manchester.

Hoeness bekreftet sist helg at Bayern er interessert i å sikre seg 23-åringen, men onsdag sa han til storavisen Bild at det blir vanskelig å komme i mål med et kjøp.

– Jeg har ikke de nødvendige tallene, men tror det kan bli finansielt svært vrient, sa Bayern-sjefen med henvisning til Sanés prislapp.

Bayern må trolig forsterke seg på kantspillerplassene etter både Arjen Robben og Franck Ribéry forlot klubben ved sesongslutt. En rekke tyske fotballpersonligheter, blant dem landslagssjef Joachim Löw og legenden Lothar Matthäus, har oppfordret Sané til å gå til klubben.

– Dersom han går til Bayern, ville det vært en god ting både for han og oss, sa landslagssjef Löw til Bild lørdag.

– Jeg er sikker på at Sané ender i Bayern. Når Uli Hoeness offentlig innrømmer interesse for en spiller, ender spilleren ofte i Bayern, skrev Matthäus i sin spalte hos Sky Sports mandag.

Den tyske storklubben slo sin tidligere overgangsrekord tidligere i år da klubben kjøpte forsvarsspilleren Lucas Hernández i Atlético Madrid. Han kostet 80 millioner euro, tilsvarende i underkant av 800 millioner kroner.

I etterkant har Hoeness avvist at det er aktuelt å bruke så mye penger på en enkeltspiller i framtiden.