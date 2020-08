Basket, fotball og tennis stoppet i USA etter politivold

Fem kamper i den amerikanske fotballigaen MLS ble utsatt onsdag på grunn av antirasistiske protester.

I likhet med spillerne i basketballserien NBA, markerte også fotballspillerne i MLS sin protest etter at Jacob Blake ble skutt i ryggen sju ganger av en politimann i Wisconsin søndag.

Atlanta United kunngjorde en uttalelse før den planlagte kampen mot Inter Mami.

– Vi står solidarisk med det svarte samfunnet, med våre spillere, vår by og våre tilhengere i kampen mot rasediskriminering. Vår stemme skal bety forandring, heter det i uttalelsen.

Også ledelsen i MLS markerte sin støtte til protestene.

– MLS fordømmer utvetydig rasisme og har alltid fremmet likhetstanken, men vi må gjøre mer for å få til endring. Vi vil fortsette å jobbe med spillerne og lagene for å utnytte vår kollektive styrke i kampen for likhet og sosial rettferdighet.

Tennis stanset

Torsdagens kamper i tennisturneringen Western & Southern Open er satt på pause i én dag.

Tennisstjernen Naomi Osaka annonserte at hun ikke stiller til semifinale i den gjeve tennisturneringen.

22 år gamle Osaka, som er den best betalte kvinnelige idrettsutøveren i verden, skrev på sosiale medier at det akkurat nå er viktigere ting enn tennis.

– Jeg er en atlet, men først og fremst en svart kvinne. Og som en svart kvinne, føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet og som er viktigere enn å se meg spille tennis, skrev Osaka.

Alle kampene utsatt

Alle NBA-sluttspillskampene som skulle blitt spilt onsdag ettermiddag og kveld amerikansk tid er avlyst etter at Jacob Blake ble skutt i helgen.

Skytingen i helgen skjedde bare drøyt 30 kilometer unna Bucks' hjemmearena.

Laget, som vant flest kamper av alle NBA-lag i grunnserien, varmet opp før den femte og avgjørende kampen mot Magic i sluttspillet, men kom ikke tilbake etter at de gikk inn i garderoben.

Litt senere meldte ESPNs anerkjente basketballjournalist Adrian Wojnarowski at Bucks hadde valgt å boikotte kampen.

Kampen skulle egentlig ha startet 22.00 norsk tid.

En drøy time senere kom nyheten fra NBA om at de to andre kampene samme dag (Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers og Houston Rockets-Oklahoma City Thunder) også er avlyste.

LeBron krever endringer

Spillernes boikott og protest kommer av at de krever endringer i samfunnet. Lakers og NBAs største stjerne LeBron James har tatt til orde for nettopp det på Twitter.

– F… ta. Vi krever endringer. Lei av dette, skriver James.

NBA bekrefter på Twitter at alle kampene vil bli spilt en annen dato. Dermed flyttes samtlige sluttspillskamper i NBA som følge av at kampene onsdag er avlyste.

Samtidig skriver anerkjente Shams Charania på Twitter at NBA-spillerne skal møtes over en telefonsamtale for å snakke om hva som skal skje videre.