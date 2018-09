Sport

ÅRÅSEN STADION (Dagsavisen): For første gang i år har Vålerenga tre seire på rad og kan bare se oppover. Men først og fremst var søndagens spenningsthriller på Åråsen en påminnelse om derbyenes betydning i norsk fotball. Her lå det potensielle raseriet i hver eneste pasning. Da det sprakk for Frode Kippe i duell med Amin Nouri, fikk vi en smak på hva disse kampene betyr. Det dirret på hver publikumsplass. Og da Klanen danset og sang "Gøy på landet" etter kampslutt minnet det oss også om at dette LSK-laget ikke bør rykke ned. Disse kampene vil vi ha flere av.

Bård Finne er blitt VIFs nye prikkskytter. På fredagens trening slo han utallige frispark fra 20 meter over og rundt en tilfeldig bunke gule markører. Det var ikke første gang. Han står igjen etter treningene og gjør det samme. Fotball handler om spisskompetanse. Nå står han igjen som matchvinner i begge seriekampene mot Lillestrøm. Det er en grei bonus for den jobben han legger ned. Det hjelper å øve. Eller som Ronny Deila sa til oss etterpå: - Frispark til oss på det holdet er nesten straffespark.

Finne er blitt såpass sikker at han er foran Daniel Fredheim Holm i frispark-køen fra den distansen. LSK-keeper Marko Maric hang ikke med og kroaten var sjakk matt da ballen lå i garnet. At Finne skulle score fra enda lenger hold var urealistisk, men han prøvde. Og kroaten måtte bruke alle centimeterne sine for å få den unna.

Når Lillestrøm dobler tilsuertallet sitt når Vålerenga kommer på besøk, smitter det selvsagt over på laget. LSK hadde høyt tenningsnivå, men de store sjansene uteble inntil Erling Knudtzon fikk avgårde et godt og velplassert langskudd. Men da var det Adam Larsen Kwarasey som viste at han hadde fulgt med i gymtimen.

Det var synlig for alle at Mohammed Abu er Vålerengas nye dynamo og rett før pause var det nok for Lillestrøms kreative svar, Arnor Smarason. Han taklet Abu med begge beina, frispark og gult kort til Smarason. Abu ble liggende til voldsom pipekonsert og de første pappbegrene flagret ned på gresset. Det var greit med snarlig pause da. Mange trengte å roe seg ned. Og da speaker begyne med spørrekonkurranse i pausen, ble kruttet vått blant LSK-fansen.

Men det var kanskje spenningsnivået som rammet Arnor Smarason da han brente kampens største sjanse etter hvilen også. Fra fem meter banket han ballen over med idiotens kraft. Det hadde holdt med en smart plassering i hjørnet.

For Vålerenga handlet det om å bevare klokskapen rundt Mohammed Abus evige opphentinger. Ironisk nok leverte kampens klare ener også kampens groveste feilpasning, men også det ble avverget av et VIF-forsvar som ikke slipper inn mål lengre. Abus inntreden i sommer er det korte svaret på hvorfor Vålerenga har snudd lua. Ja, de var også heldige, men vi fikk se klokskapep i alle ledd i tilleggsminuttene. Da handler det om resultat og ikke noe annet.

Lillestrøm har ikke vunnet på Åråsen siden i mai og her fikk vi se hvorfor. Mye sitter kanskje i hodene i avslutningene. Nå ligger de likt med Stabæk på kvalifseringsplass, mens Vålerenga er fem poeng bak bronseplassen og kan se framover mot neste storoppgjør: Rosenborg på Intility arena om fjorten dager. Kanskje denne kampen solgte ut det oppgjøret. Ronny Deila gjentok etter kampen at han blir skuffet om ikke Vålerega kjemper om medalje. Neste år. Nå vil han først og fremst ødelegge for Rosenborg slik at de ikke vinner serien på autopilot.

Men duellene Vålerenga mot Lillestrøm ligger på norsktoppen i tenningsnivå. Heldigvis er begge lag fortsatt med i cupen. Skal vi ønske oss en drømmefinale? Bård Finne er i hvert fall klar.

KAMPFAKTA

Lillestrøm – Vålerenga 0-1 (0-1)

Åråsen stadion: 10.409 tilskuere.

Mål: 0-1 Bård Finne (33).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Bård Finne, Jonatan Tollås Nation, Daniel Fredheim Holm, Amin Nouri, Vålerenga, Arnór Smárason, Frode Kippe, Lillestrøm.

Lagene:

Lillestrøm (4-4-1-1): Marko Maric – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen – Erling Knudtzon (Aleksander Melgalvis fra 77.), Ifeanyi Mathew, Daniel Pedersen, Erik Brenden (Gary Martin fra 87.) – Arnór Smárason – Thomas Lehne Olsen.

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg – Daniel Fredheim Holm, Mohammed Abu – Chidera Ejuke (Enar Jääger fra 87.), Erik Israelsson, Bård Finne (Felix Myhre fra 78.) – Sam Johnson (Aron Dønnum fra 62.).