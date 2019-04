Den spanske giganten er storfavoritt over to kvartfinalekamper mot Ole Gunnar Solskjærs lag. Onsdag går den første i England.

Lørdag var Solskjær sammen med sin assistent Mike Phelan på Camp Nou og så Barcelona slå tabelltoer Atlético Madrid 2-0 etter sene scoringer fra Luis Suárez og Lionel Messi. Valverde spår et tøft dobbeltoppgjør mot United.

– De er et slagkraftig lag. Selv om de tapte den siste kampen (mot Wolverhampton), har de gått gjennom en god rekke med resultater. Fysisk er de veldig sterke, og de vet hvordan man legger press på motstanderen. Samtidig kan de være farlige rent taktisk, sa Barcelona-sjefen ifølge Sky Sports etter lørdagens toppkamp.

Katalanerne har aldri vunnet et borteoppgjør mot Manchester United. Fire forsøk har endt med to uavgjort og to tap. Forrige gang Barcelona gjestet Old Trafford, var da United vant 1-0 i Champions League-semifinalen i 2008.

– Dette er en klassiker i europeisk fotball. Barcelona har vunnet på Old Trafford, og det vil vi prøve å endre på, sa Valverde lørdag.

I La Liga flyr Barcelona høyt. Med seieren over Atlético har den regjerende mesteren en luke på 11 poeng.

– Alle visste hvor viktig denne kampen var. Nå er vi et steg nærmere, men det er fortsatt 21 poeng å spille om. Vi trenger flere poeng for å bli mestere, mener Valverde.

– Etter Manchester United blir det en ny uke med tre La Liga-kamper. Vi må fortsette å kjempe på alle fronter, for vi har fortsatt ikke oppnådd noe.

Barcelona slo Manchester United i Champions League-finalen i både 2009 og 2011. Siden har ikke storklubbene møttes i den gjeveste europacupen.