Barcelona holder pusten – viktig Messi-signal søndag

Søndag skal Barcelona-stjernene etter planen møte til virustesting på treningsanlegget Ciutat Esportiva. Det er en forutsetning for å kunne delta når sesongoppkjøringens første trening holdes mandag.

Messis deltakelse eller fravær blir et nytt og klart signal med hensyn til hvilke framtidsplaner han har på fotballbanen. I forrige uke sendte argentinerens advokater en skriftlig henvendelse til Barcelona-ledelsen om at Messi ønsker å forlate klubben han har tjent hele karrieren.

Beskjeden skapte sjokkbølger i fotballmiljøet.

Barcelonas nyansatte sportsdirektør Ramon Planes sa i etterkant at han forventer at Messi vil møte til virustesting søndag og trening mandag som vanlig. Lørdag meldte imidlertid Catalunya Radio at superstjernens juridiske rådgivere skal ha anmodet Messi om å holde seg unna.

Oppfatningen skal være at dersom Messi deltar i sesongoppkjøringen, vil det kunne være ødeleggende dersom overgangsforespørselen ender opp i rettssystemet.

Messi har gitt beskjed om at han ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gir adgang til å forlate klubben gratis i sommer. Barcelona har imidlertid henvist til at adgangen til å benytte seg av klausulen utløp 10. juni.

Den katalanske klubben har videre opplyst at klubber som eventuelt ønsker å hente Messi, vil måtte utløse argentinerens utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

Messi har kontrakt med klubben til 2021.

