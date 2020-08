Barcelona bekrefter at Messi ber om å bytte klubb

Barcelona bekreftet tirsdag overfor nyhetsbyrået AP at Messi har levert en skriftlig anmodning om å få forlate klubben. Det skjer 11 dager etter det ydmykende 2-8-tapet for Bayern München i mesterligaens kvartfinale, et av de tyngste i både klubbens historie og spillerens karriere.

Det avsluttet en svært vanskelig sesong for Barcelona, klubbens første uten en tittel siden 2007-8. Siden er både trener og sportssjef byttet ut, og det er varslet omfattende endringer i spillerstallen.

Messi har vært tilknyttet Barcelona siden han var 13 år gammel, og han har aldri spilt seniorfotball for noen annen klubb.

Med Messi har Barcelona vunnet La Liga 10 ganger, den spanske cupen seks ganger, mesterligaen fire ganger og klubb-VM tre ganger.

Han er seks ganger kåret til årets spiller i verden og har like mange ganger vunnet Gullstøvelen som fremste målscorer i europeisk fotball.

(©NTB)