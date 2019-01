Ba om unnskyldning etter stafettkollaps

ULRICEHAMN: Det ble et blytungt utgangspunkt for Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger etter at Holund vekslet 35 sekunder bak russerne.

I snøværet i de svenske skogene maktet nordmennene aldri å hente inn russerne. Artem Maltsev på Russlands 2.-lag parkerte Sergej Ustjugov på sisteetappen og tok en komfortabel seier. Krüger gikk Norge inn til en skuffende 3.-plass.

Dermed klarte ikke nordmennene å gjenta suksessen fra Beitostølen tidligere i vinter.

– Unnskyld

Holund hang med svenskene og begge de russiske lagene de første to-tre kilometerne. Så raknet det for 29-åringen, som så ut til å slite voldsomt.

Han tapte stadig sekunder og ved veksling lå han på 12.-plass, hele 35 sekunder bak de russiske lagene. Kun Sveits og Tsjekkia var bak Lyn-løperen.

Han så ut til å ha trøbbel med skiene. Etter etappen kunne man se masse snø under skiene. Han ville likevel ikke umiddelbart skylde på det.

– Vi får se på det etterpå, men i dag var jeg ikke god nok. Jeg hadde en tung dag. Det er jo fryktelig kjedelig. Jeg må bare si unnskyld til gutta. Én ting er å gå dårlig skirenn, en annen ting er å ødelegge for laget. Jeg må bare kalle en spade for en spade, sa en skuffet Holund til NRK etter sin etappe.

Ustjugov-sprekk

Tønseth hadde med det en tøff oppgave foran seg. Han tapte sekunder på starten av etappen, men etter en sterk avslutning vekslet han 32,6 sekunder bak teten. Kun de to russiske lagene og Finland vekslet før trønderen.

Røthe gikk ut i hundre og plukket sekunder umiddelbart. Vossingen gikk en knallgod tredjeetappe og passerte Finland mot slutten. Samtidig gikk de to russiske lagene fort i front, og Krüger ble sendt ut 30,6 bak.

På siste etappe gikk Ustjugov for Russlands førstelag. VM-kongen fra Lahti gikk sammen med landsmannen Maltsev. Plutselig var Maltsev overraskende alene i front, og Ustjugov så tung ut.

Bak kom Krüger jagende, men drøye to kilometer før mål var avstanden fortsatt et halvt minutt.

Maltsev parkerte Ustjugov og vant med over 20 sekunder. Norge ble nummer tre, 35,8 sekunder bak. Mye av årsaken til det skuffende resultatet var den svake etappen til Holund.

Det kan se stygt for Holund ut med tanke på plass på stafettlaget i VM.

– Det var ikke noe god søknad det, nei, innrømmet han. (NTB)

Verdenscup langrenn i Ulricehamn, Sverige søndag, stafetter (k-k-f-f):

Menn, 4 x 7,5 km:

1) Russland 2.-lag 1.17.53,2 (Jevgenij Belov, Alexander Bessmertnykh, Denis Spitsov, Artem Maltsev), 2) Russland 0.20,8 min. bak (Andrej Larkov, Alexander Bolsjunov, Andrej Melnitsjenko, Sergej Ustjugov), 3) Norge 0.35,8 (Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger), 4) Finland 0.56,4 (Perttu Hyvärinen, Iivo Niskanen, Lari Lehtonen, Matti Heikkinen), 5) Sverige 1.39,6 (Calle Halfvarsson, Daniel Rickardsson, Jens Burman, Viktor Thorn), 6) Frankrike 1.41,0 (Jean Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clement Parisse, Richard Jouve),

7) Sveits 2.34,1, 8) Tyskland 2.59,7, 9) Frankrike 2.-lag 3.04,3, 10) Kasakhstan 3.18,4.