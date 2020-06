Avspark i knestående

Vi vet ikke om den satt langt inne, unnskyldningen NFL-sjefen Roger Goodell (amerikansk fotball) kom med da han i helgen innrømmet at de skulle lyttet til spillerne og godta fredelige antirasistiske markeringer. Det var i 2016 den tidligere San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick gikk ned på ett kne mens nasjonalsangen ble spilt. Initiativet hans ble fordømt av president Donald Trump.

Nå har «Black Lives Matter» blitt like verdensomspennende som koronakampen og til og med i Norge har norske lag gått ned på kne for å vise sin støtte. Og selv FIFA, som formelt sier nei til alle politiske mareringer på sine arenaer, har måttet gi etter. Noen bevegelser lar seg ikke stoppe.

Vi trodde man var kommet et stykke da Tommie Smith og John Carlos gikk med knyttede never på seierspallen i OL i Mexico City i 1968 etter gull (Smith) og bronse (Carlos) på 200 meteren. Markeringen og bildet er blitt symbolet på idrettens kamp mot rasisme som egentlig begynte helt tilbake i 1936 da Jesse Owens ødela Adolf Hitlers propagandaleker i München.

Men kampen er på ingen måte over. Og Vålerenga er den klubben i Norge som har vært mest bevisst og systematisk i sitt arbeid. Organisasjonen «Vålerenga mot rasisme» ble etablert i 1996 av Klanen og klubben i et samarbeid. Siden har «Fargerik Fotball» vært arrangert for barn og unge landet over. Klubben huser nå barn og unge fra over 75 forskjellige nasjoner. Du ser noen av dem på bildet. De vet hva det handler om og bærer den blå drakta med stolthet.

Idretten har et globalt språk og kan nå ut med sterke budskap. At idrett og politikk ikke hører sammen har aldri vært en sannhet. Det er et faktum. Lørdag kveld var det mye markeringer i tysk Bundesliga da topplagene spilte for tomme tribuner. Men det store publikum sitter foran tv-skjermene.

Slik blir det også i norsk fotball når ligaen starter tirsdag i neste uke. «Uten svarte spillere ville det ikke vært noe NFL», sa Roger Goodell. Vi vil ha en idrett som favner alle. Og norsk fotball er i den posisjonen. Neste tirsdag starter resultatjaget. Men denne kampen er viktigst å vinne.