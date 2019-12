Avis: Bendtner får ikke fortsette i FCK

Av Stian Trygsland

Stjernespissen skrev i september under på en halvårskontrakt med Ståle Solbakkens klubb, men skal nå altså ikke få forlenget oppholdet. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen har Solbakken bestemt seg for at 31-åringen ikke får fortsette etter sesongen og at nyheten vil offentliggjøres tirsdag. Spissen har spilt seks ligakamper for klubben og står uten mål.

Det var en stor overraskelse for mange da Bendtner ble presentert som FCK-spiller i starten av september. 31-åringen er en av Danmarks største fotballstjerner, men karrieren har ikke gått helt som mange spådde da Bendtner i ung alder spilte for Arsenal.

– Jeg skal gjøre alt i min makt for å gripe sjansen de neste månedene. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er mer sulten og motivert enn noen gang før, sa Bendtner da han ble klar for klubben.

Spissen kom til den danske hovedstaden etter to og en halv sesonger i Rosenborg. I sin første sesong i Trondheim ble dansken toppscorer i Eliteserien med 19 scoringer. Siden gikk det tyngre.

Bendtner har i løpet av karrieren spilt i Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK. Han har 81 landskamper for Danmark og 30 mål.

Laget vant mandag

FC København så ut til å gå på en smell hjemme mot Odense mandag, men to mål på to minutter sørget for 2-1-seier.

Dermed tar nordmannens lag vinterpause fire poeng bak serieleder Midtjylland, som gikk på en overraskende smell hjemme mot AGF søndag.

Men seieren satt langt inne for vertene. De lå under fram til det gjensto ni minutter. Da dukket Pieros Sotiriou opp og scoret to ganger i løpet av to minutter.

Hjemmelaget havnet bakpå allerede etter sju minutter etter at en FCK-spiller forsøkte å drible i eget forsvar. Det straffet seg, og Anders Jacobsen ble spilt fri og løftet inn ledermålet for Odense.

Gjestenes ledelse sto seg altså til det var spilt 81 minutter i Parken. Da utlignet Sotiriou for hjemmelaget på et straffespark, før samme mann satte inn 2-1 for hovedstadslaget minuttet senere. Sotiriou steg til vers og stanget inn vinnermålet på et innlegg fra venstresiden.

FCK holder dermed liv i håpet om å ta igjen Midtjylland. Solbakkens lag er også fortsatt med i Europa. Mandag ble det klart at de møter Celtic i 16-delsfinalen i europaligaen.

Sten Grytebust var ubenyttet reserve for hjemmelaget mandag. Det samme var Sander Svendsen for Odense.

Superligaen menn mandag, 20. runde:

FC København – OB 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Anders Jacobsen (7), 1-1 Pieros Sotiriou (str. 81), 2-1 Sotiriou (82).

12.226 tilskuere i Parken.

Sten Grytebust var ubenyttet reserve for FC København, Sander Svendsen var ubenyttet reserve for OB.