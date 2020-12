Avgjørelse om norsk deltakelse i Tour de Ski tirsdag kveld

Klokka 18 tirsdag kveld starter møtet i verdenscupkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Der er Åge Skinstad Norges representant.

Alt tyder på at komiteen vil vedta at Tour de Ski skal kjøres som planlagt med start 1. januar og målgang 10. januar på arrangørstedene Val Müstair (Sveits), Toblach (Italia) og Val di Fiemme (Italia). I et møte i langrennskomiteen mandag konkluderte man med at dette står fast.

Søndag sa også Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i FIS, til NTB at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i Tour de Ski-programmet.

– I bunn og grunn er det ikke aktuelt å endre programmet nå. Det ville hatt for store konsekvenser for arrangørene, både nasjonalt og lokalt. Det er ikke realistisk å endre programmet, sier Mignerey til NTB.

Grep

Norges Skiforbund har sagt at de ser det som vanskelig å være med på en slik ordning. Det samme har skiforbundene i Sverige og Finland sagt. De ønsker seg en tour med færre arrangørsteder og etapper og har krevd at FIS tar grep.

Lite tyder på at de ønskene blir innfridd.

De samme tre nasjonene har allerede sagt nei til å delta i verdenscuprennene i Davos og Dresden før jul. Det har de gjort av hensyn til koronasituasjonen.

I en pressemelding fra Norges Skiforbund sendt allerede 1. desember, ble det presisert at Norge ikke planlegger for Tour de Ski med norsk deltakelse.

Splittet

Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug, Emil Iversen og Heidi Weng er noen av løperne som har sagt klart ifra om at det ikke er aktuelt å delta om Tour de Ski arrangeres som planlagt.

Andre utøvere har ikke vært like kategorisk avvisende til å delta selv om konkurransene går som oppsatt i kalenderen.

Norges endelige beslutning rundt sesongens Tour de Ski er ikke ventet før etter at møtet i FIS' verdenscupkomité er avsluttet tirsdag kveld.