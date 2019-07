Atlético Madrid henter 19-åring for over en milliard kroner

Den spanske storklubben bekrefter i sosiale medier at de har signert Felix. Portugiseren kommer fra en fantastisk gjennombruddssesong for seriemester Benfica.

19-åringen koster 126 millioner euro. Det tilsvarer 1,2 milliarder kroner. Det gjør portugiseren til tidenes femte dyreste spiller, bare bak Neymar, Kylian Mbappé, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé.

Felix scoret 15 mål på 21 kamper fra start i serien. I tillegg scoret han blant annet hattrick mot Eintracht Frankfurt i Europaligaen.

Nyheten om Felix kommer samme dag som det ble klart at Atleticos midtbanemann Rodrigo Hernandez er på vei til Manchester City. Spanjolens utkjøpsklausul er utløst for cirka 676 millioner kroner. Det er også klart at den franske VM-vinneren Antoine Griezmann forlater klubben.